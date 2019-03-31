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Karamollaoğlu: Pötürge'de iki Saadet Partili sandık görevlisi öldürüldü

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Canlı anlatım

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  1. İstanbul ve İzmir Büyükşehir adayları oylarını kullandı

    Binali Yıldırım
    Copyright: Getty Images
    Ekrem İmamoğlu
    Copyright: Getty Images
    Tunç Soyer
    Copyright: Getty Images
    Nihat Zeybekçi
    Copyright: Getty Images

  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: İki Saadet Partili sandık görevlisi öldürüldü

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki partili sandık görevlisinin, AKP adayının yeğeninin düzenlediği saldırı sonucu öldüğünü söyledi.

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