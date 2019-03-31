Karamollaoğlu: Pötürge'de iki Saadet Partili sandık görevlisi öldürüldü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki partili sandık görevlisinin, AKP adayının yeğeninin düzenlediği saldırı sonucu öldüğünü söyledi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İstanbul ve İzmir Büyükşehir adayları oylarını kullandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: İki Saadet Partili sandık görevlisi öldürüldü
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki partili sandık görevlisinin, AKP adayının yeğeninin düzenlediği saldırı sonucu öldüğünü söyledi.