Canlı Canlı İstanbul'da AKP de CHP de 'Kazandık' dedi

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde gözler saatler İstanbul'da. CHPadayı Ekrem İmamoğlu, "27 bin 919 oyla öndeyim. Kalan sandığın toplam potansiyeli 2 bin 100" dedi ve seçimi kazandığını söyledi. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise "Yaklaşık 3870 oy farkıyla seçimi kazandık" diye konuştuk. Seçim sonrası gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.