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İstanbul'da AKP de CHP de 'Kazandık' dedi

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde gözler saatler İstanbul'da. CHPadayı Ekrem İmamoğlu, "27 bin 919 oyla öndeyim. Kalan sandığın toplam potansiyeli 2 bin 100" dedi ve seçimi kazandığını söyledi. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise "Yaklaşık 3870 oy farkıyla seçimi kazandık" diye konuştuk. Seçim sonrası gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. İstanbul'da AKP de CHP de 'Kazandık' dedi
  2. İmamoğlu: 27 bin 919 farkla öndeyim
  3. AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak: 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandık
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK neticeleri açıklayacak, açıklayana kadar itirazarımız varsa yapacağız
  5. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, 48 saat hiç kimse uyumayacak