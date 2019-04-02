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YSK oy sayımının durdurulması kararını kaldırdı
Yüksek Seçim Kurulu, 7 ilçede oy sayımının durdurulmasını görüşmek üzere, Salı gecesi olağanüstü toplandı. Toplantıda sayımın durdurulması kararı kaldırıldı. Oy sayımına devam edilecek. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
Özet
- YSK oyların yeniden sayılması kararı aldı.
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Son dakikaYSK, oy sayımını durdurma kararını kaldırdı
Olağanüstü toplanan YSK, İstanbul'un yedi ilçesinde oy sayımının durdurulması için İstanbul İl Seçim Kurulu'nın aldığı tedbir kararını kaldırdı. Oyların sayımına devam edilecek.
YSK oy sayımının durdurulmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul’un 7 ilçesinde oy sayımının durdurulmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Kurul Başkanı Sadi Güven başkanlığında toplanan heyete parti temsilcileri de katıldı.
CHP, İstanbul’un Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde oyların yeniden sayılmasının hukuki bir dayanağı olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu.
İstanbul İl Seçim Kurulu da CHP’nin itiraz talebini değerlendirerek ilçe seçim kurullarının bazı ilçelerde oyların yeniden sayılması kararını tedbiren durdurduğunu duyurdu.
YSK, oy sayımının durdurulması kararını görüşmek için toplandı.