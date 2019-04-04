Canlı

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi - Dışişleri: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor

Türkiye'de gün içinde öne çıkan sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi - Dışişleri: ABD Dışişleri'nin açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Post update

    Türkiye'de günün önce çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.

    ABD ile Türkiye arasındaki S-400 ve F-35 gerginliği bugünün öne çıkan gündem maddelerinden.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun Washington'daki görüşmesi sonrası sorunun hızla çözülemeyeceği anlaşıldı.

    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun "yerel seçimlerin meşru sonuçları kabul edilmeli" açıklaması sonrasına Ankara'dan yanıt geldi.

    Quote Message: ABD Dışişleri'nin açıklaması söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir."
    Quote Message: Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir." from Hami Aksoy Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
    Hami AksoyDışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Yukarı dön