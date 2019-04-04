Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi - Dışişleri: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor

Quote Message: Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir." from Hami Aksoy Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir."