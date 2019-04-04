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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi - Dışişleri: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor
Türkiye'de gün içinde öne çıkan sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz.
Özet
- Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi - Dışişleri: ABD Dışişleri'nin açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor
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Türkiye'de günün önce çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.
ABD ile Türkiye arasındaki S-400 ve F-35 gerginliği bugünün öne çıkan gündem maddelerinden.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun Washington'daki görüşmesi sonrası sorunun hızla çözülemeyeceği anlaşıldı.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'nun "yerel seçimlerin meşru sonuçları kabul edilmeli" açıklaması sonrasına Ankara'dan yanıt geldi.