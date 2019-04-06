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AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok
Gazetecilere yaptığı açıklamada yeniden oy sayımı konusunda sabırlı olunmasını isteyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok" dedi. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- Atatürk Havalimanı'ndan 45 saat sürmesi beklenen taşınma başladı
- AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok
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AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şunlar:
Atatürk Havalimanı'ndan taşınma başladı
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürmesi beklenen taşınma işlemi sabaha karşı başladı.
Türk Hava Yolları (THY) basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin Cumartesi sabahı saat 03.00'te başladığı belirtildi.
Taşınma operasyonunun 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59’da tamamlanması bekleniyor.
THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferi Singapur'a gerçekleştirildi. "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.
İstanbul’da Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar ise trafiğe açıldı.