AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok

Quote Message: YSK dünyadaki pek çok kuruma örnek gösterilebilecek bir kurum. YSK'nın görevini tam olarak yapması demokrasimizin gücünü gösterir. YSK son derece donanımlıdır. Bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıldığını görüyoruz. Her seçimde itirazlar olur. Türkiye seçimi güçlü bir şekilde yapılabilen bir ülke... YSK'nın kapasitesine biz güveniyoruz."

YSK dünyadaki pek çok kuruma örnek gösterilebilecek bir kurum. YSK'nın görevini tam olarak yapması demokrasimizin gücünü gösterir. YSK son derece donanımlıdır. Bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıldığını görüyoruz. Her seçimde itirazlar olur. Türkiye seçimi güçlü bir şekilde yapılabilen bir ülke... YSK'nın kapasitesine biz güveniyoruz."