Canlı

AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok

Gazetecilere yaptığı açıklamada yeniden oy sayımı konusunda sabırlı olunmasını isteyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok" dedi. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Atatürk Havalimanı'ndan 45 saat sürmesi beklenen taşınma başladı
  2. AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. AKP Sözcüsü Çelik: Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok

    Ömer Çelik
    Copyright: Getty Images

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Çelik'in açıklamalarından satır başları şunlar:

    Quote Message: YSK dünyadaki pek çok kuruma örnek gösterilebilecek bir kurum. YSK'nın görevini tam olarak yapması demokrasimizin gücünü gösterir. YSK son derece donanımlıdır. Bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıldığını görüyoruz. Her seçimde itirazlar olur. Türkiye seçimi güçlü bir şekilde yapılabilen bir ülke... YSK'nın kapasitesine biz güveniyoruz."
    Quote Message: CHP 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak' diyor. Böyle bir teze sahipsen sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsun? Bırakın sayım yapılsın. Her hal ve şart altında demokratik rejimde vatandaşımız kazanır, hiç kimse kaybetmez."
    Quote Message: Mazbata sürecini 'Sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım' diye düşünmek lazım. Memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya gerek yok Önemli olan vatandaşın iradesidir." from Ömer Çelik AKP Sözcüsü
    Ömer ÇelikAKP Sözcüsü

  2. Atatürk Havalimanı'ndan taşınma başladı

    Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürmesi beklenen taşınma işlemi sabaha karşı başladı.

    Türk Hava Yolları (THY) basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin Cumartesi sabahı saat 03.00'te başladığı belirtildi.

    Taşınma operasyonunun 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59’da tamamlanması bekleniyor.

    THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferi Singapur'a gerçekleştirildi. "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

    İstanbul’da Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar ise trafiğe açıldı.

    Atatürk Havalimanı
    Copyright: Getty Images
    İstanbul Havalimanı
    Copyright: Getty Images
    Havaalanı
    Copyright: Getty Images
Yukarı dön