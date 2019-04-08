Bitlis’te gösteri, konser, yürüyüş ve konferanslar 14 günlüğüne yasaklandı

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Bitlis Valiliği il genelinde her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, açlık grevi, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikleri 14 günlüğüne yasakladı.

Bu etkinliklerin yanı sıra afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, temsillerin de yasaklandığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada yasağın gerekçeleri şöyle ifade edildi:

Alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması…

Yasak il merkezinin yanı sıra ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerini de kapsıyor.