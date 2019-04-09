Türkiye'de Bugün - YSK, AKP’nin Büyükçekmece’de seçimlerin yenilenmesi talebine ilişkin kararını açıklayacak

AKP'de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor.

Seçimin hemen ertesinde bir grup, seçim sonuçları ile ilgili "Sonuç kabul edilir, rakip aday tebrik edilir" görüşünü dile getiriyordu. Ancak parti yönetiminin, "organize usulsüzlük" gerekçesiyle tüm itiraz yollarını kullanacağını açıklaması, bu grubun önerisinin seçenek dışında kalmasına yol açtı.

Parti içinde uzun yıllardır siyaset yapan, içlerinde çok sayıda deneyimli siyasetçinin de bulunduğu bir grup, partinin hukuki itiraz haklarını kullanmasının doğal olduğuna, geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazların da bu nedenle yapıldığına işaret ediyor.

Bu grupta yer alanlar, muhalefet adayı açısından "mağduriyet" algısı yaratacağı, ayrıca tüm muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşme olasılığına işaret edip, seçim iptalinin doğru olmayacağını savunuyorlar.

Parti içinde bir grup ise her ne koşulda olursa olsun İstanbul'un AKP'nin hakkı olduğunu, usulsüzlüklerle İmamoğlu'nun önde çıktığını belirtip, seçim iptali dahil her türlü yasal yola başvurulması gerektiğini ileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları dikkate alındığında, bu görüşü savunanların görüşlerinin yaşama geçme olasılığına yüksek şans tanınıyor.

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