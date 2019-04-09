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Türkiye'de Bugün - YSK, AKP’nin Büyükçekmece’de seçimlerin yenilenmesi talebine ilişkin kararını açıklayacak
YSK, AKP'nin İstanbul'un 31 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini reddetti, Büyükçekmece'de ise "usulsüz seçmen kaydı yapıldığı" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesi talebine ilişkin kararı bugün açıklayacak. CHP iddiaları reddediyor. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- YSK, AKP'nin İstanbul'un 31 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini reddetti, Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebiyle ilgili kararını bugün açıklayacak
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YSK'nın İstanbul kararı: İptal dahil kulislerde hangi ihtimaller konuşuluyor?
AKP'de İstanbul seçimlerine ilişkin 3 farklı görüş öne çıkıyor.
Seçimin hemen ertesinde bir grup, seçim sonuçları ile ilgili "Sonuç kabul edilir, rakip aday tebrik edilir" görüşünü dile getiriyordu. Ancak parti yönetiminin, "organize usulsüzlük" gerekçesiyle tüm itiraz yollarını kullanacağını açıklaması, bu grubun önerisinin seçenek dışında kalmasına yol açtı.
Parti içinde uzun yıllardır siyaset yapan, içlerinde çok sayıda deneyimli siyasetçinin de bulunduğu bir grup, partinin hukuki itiraz haklarını kullanmasının doğal olduğuna, geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazların da bu nedenle yapıldığına işaret ediyor.
Bu grupta yer alanlar, muhalefet adayı açısından "mağduriyet" algısı yaratacağı, ayrıca tüm muhalefet partilerinin Ekrem İmamoğlu'nun etrafında birleşme olasılığına işaret edip, seçim iptalinin doğru olmayacağını savunuyorlar.
Parti içinde bir grup ise her ne koşulda olursa olsun İstanbul'un AKP'nin hakkı olduğunu, usulsüzlüklerle İmamoğlu'nun önde çıktığını belirtip, seçim iptali dahil her türlü yasal yola başvurulması gerektiğini ileri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları dikkate alındığında, bu görüşü savunanların görüşlerinin yaşama geçme olasılığına yüksek şans tanınıyor.
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Yerel Seçim 2019: Büyükçekmece kararı için gözler YSK'da
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), İstanbul'da 38 ilçede oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuruda, YSK 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddetti. 21 ilçede ise 51 sandıkta oyların yeniden sayımına karar verildi.
AKP'nin Büyükçekmece ilçesinde "usulsüz seçmen kaydı yapıldığı" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine dair talebiyle ilgili ise YSK henüz karar vermedi. Bu kararın bugün açıklanacağı belirtildi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Ortada bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var" açıklamasında bulundu. Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de 11 bin 186 kişinin usulsüz bir şekilde seçmen kaydının yapıldığını öne sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ise seçmen listelerinin açıklanmasının ardından CHP'nin Büyükçekmece'deki listelere itiraz ettiğini, bunun sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece'deki seçmen kaydının silindiğini söyledi. Öztrak, "31 Ocak'ta seçmen listeleri kesinleşti. Beyefendiler bu tarihe kadar neredeymiş?" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven ise yerel seçimler öncesi "Mükerrer, sahte, hayali seçmen yok" demişti.
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