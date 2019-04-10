Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK kararını verince bu iş biter

Hurriyet Copyright: Hurriyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde eşlik eden basın mensupları Image caption: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde eşlik eden basın mensupları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Rusya'ya yaptığı ziyarette yanında bulunan gazetecilere uçakta yaptığı açıklamalarda yerel seçimlerle ilgili olarak "Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter" dedi.

Erdoğan Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada söylediği "13-14 bin oyla seçim mi kazanılır" sözlerine yönelik de "13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız" diye konuştu.

Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:

Quote Message: Burada itirazlar üzerinde bir şey konuşuluyor. İstanbul gibi 11 milyona yakın seçmenin söz konusu olduğu bir şehirde, 30 binle başlayacak, süratle iş 13 bine kadar düşecek. Neyle? Yapılan itirazlarla. Ne yapalım biz bunun peşini mi bırakalım? İtirazlar devam edecek ki nihai karar mercii YSK. YSK verir kararı, isterse 1 oy olsun. Orası bu kararı verdiği zaman, “Eyvallah başım gözüm üstüne” dersin. Ama nihai merci neresi, orası." Burada itirazlar üzerinde bir şey konuşuluyor. İstanbul gibi 11 milyona yakın seçmenin söz konusu olduğu bir şehirde, 30 binle başlayacak, süratle iş 13 bine kadar düşecek. Neyle? Yapılan itirazlarla. Ne yapalım biz bunun peşini mi bırakalım? İtirazlar devam edecek ki nihai karar mercii YSK. YSK verir kararı, isterse 1 oy olsun. Orası bu kararı verdiği zaman, “Eyvallah başım gözüm üstüne” dersin. Ama nihai merci neresi, orası."

Quote Message: Şimdi burada İstanbul gibi bir şehirde benim vatandaşım, halkım, ‘benim kalbimin mutmain olması lazım, nereye itiraz yapılacaksa yapılsın’ diyor. 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız. Şimdi burada İstanbul gibi bir şehirde benim vatandaşım, halkım, ‘benim kalbimin mutmain olması lazım, nereye itiraz yapılacaksa yapılsın’ diyor. 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız.

Quote Message: Teşkilatımızda sandıklara tam hâkimiyette, eksikler kusurlar olmuş olabilir. Bu konuda çok iddialı konuşamam. Ama şunu bilmemiz lazım, son bir yasal düzenlemeyle, bir defa sandık kurulları, sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşur. Burada, öyle şeyler olur ki, İstanbul’da, bakıyorsunuz, belediyenin personeli, işçi sandık kurulu başkanı olmuş. Bazı yerlerde asker üye. TSK’da görevli, sivil personel de olsa, orada sandık kurulu başkanı olamaz. Bunları tespit etmiş durumda arkadaşlarımız. Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür." Teşkilatımızda sandıklara tam hâkimiyette, eksikler kusurlar olmuş olabilir. Bu konuda çok iddialı konuşamam. Ama şunu bilmemiz lazım, son bir yasal düzenlemeyle, bir defa sandık kurulları, sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşur. Burada, öyle şeyler olur ki, İstanbul’da, bakıyorsunuz, belediyenin personeli, işçi sandık kurulu başkanı olmuş. Bazı yerlerde asker üye. TSK’da görevli, sivil personel de olsa, orada sandık kurulu başkanı olamaz. Bunları tespit etmiş durumda arkadaşlarımız. Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür."

Quote Message: Muhalefetin başındaki zat benim için, ‘İçişleri Bakanı’yla, Adalet Bakanı’yla ne görüştün’ diyor... Ya ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı’yım. Ve şu anda devletin başıyım. İçişleri Bakanı da, Adalet Bakanı da benim kabinemin üyeleri. Ben onlarla her zaman her yerde her şeyi görüşebilirim. Ne görüştüğümü ben sana mı anlatacağım? Kaldı ki ben aynı zamanda bu partinin genel başkanıyım. Öyle de bir özelliğim var. Muhalefetin başındaki zat benim için, ‘İçişleri Bakanı’yla, Adalet Bakanı’yla ne görüştün’ diyor... Ya ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı’yım. Ve şu anda devletin başıyım. İçişleri Bakanı da, Adalet Bakanı da benim kabinemin üyeleri. Ben onlarla her zaman her yerde her şeyi görüşebilirim. Ne görüştüğümü ben sana mı anlatacağım? Kaldı ki ben aynı zamanda bu partinin genel başkanıyım. Öyle de bir özelliğim var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden gazeteciler arasında Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Sabah gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan, Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve Ülke TV'de program yapan Turgay Güler bulunuyor.