Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK kararını verince bu iş biter

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul'daki belirsizlik sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün AKP'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali istemine dair kararını açıklaması bekleniyor. Öte yandan gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Rusya'ya giderken uçakta yaptığı açıklamalarda "Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter" dediğini yazıyor.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK kararını verince bu iş biter
  2. Dışişleri Bakanlığı: İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Akın İpek kararı hayal kırıklığına sebep oldu

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Dışişleri Bakanlığı: İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Akın İpek kararı hayal kırıklığına sebep oldu

    Akın ipek
    Copyright: AFP

    Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yaşayan iş adamı Akın İpek'in Türkiye'ye iadesi talebinin İngiliz mahkemesi tarafından reddedilmesinin "hayal kırıklığına sebep olduğunu" açıkladı.

    Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

    Westminster Sulh Ceza Mahkemesi Akın İpek ile birlikte Ali Çelik, Mustafa Yeşil ve Talip Büyük hakkında Türkiye'de yürüyen davanın "siyasi" olduğu gerekçesiyle Ankara'nın iade talebini Kasım ayında reddetmişti.

    Ardından Türkiye kararın temyizi için Londra Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu ancak Yüksek Mahkeme de dün yaptığı açıklamada Ankara'nın temyiz başvurusunu geri çevirdi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un yazılı açıklaması şöyle:

    Quote Message: Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerinin reddine dair Londra Westminster Kaza Mahkemesi’nin kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin bugün (9 Nisan) Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Sözkonusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızda sandıklara tam hakimiyette eksikler, kusurlar olmuş olabilir

    erdoğan uçakta gazetecilerle
    Copyright: Hurriyet
    Image caption: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde eşlik eden basın mensupları

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Rusya'ya yaptığı ziyarette yanında bulunan gazetecilere uçakta yaptığı açıklamalarda yerel seçimlerle ilgili olarak "Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter" dedi.

    Erdoğan Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada söylediği "13-14 bin oyla seçim mi kazanılır" sözlerine yönelik de "13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız" diye konuştu.

    Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:

    Quote Message: Burada itirazlar üzerinde bir şey konuşuluyor. İstanbul gibi 11 milyona yakın seçmenin söz konusu olduğu bir şehirde, 30 binle başlayacak, süratle iş 13 bine kadar düşecek. Neyle? Yapılan itirazlarla. Ne yapalım biz bunun peşini mi bırakalım? İtirazlar devam edecek ki nihai karar mercii YSK. YSK verir kararı, isterse 1 oy olsun. Orası bu kararı verdiği zaman, “Eyvallah başım gözüm üstüne” dersin. Ama nihai merci neresi, orası."
    Quote Message: Şimdi burada İstanbul gibi bir şehirde benim vatandaşım, halkım, ‘benim kalbimin mutmain olması lazım, nereye itiraz yapılacaksa yapılsın’ diyor. 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız.
    Quote Message: Teşkilatımızda sandıklara tam hâkimiyette, eksikler kusurlar olmuş olabilir. Bu konuda çok iddialı konuşamam. Ama şunu bilmemiz lazım, son bir yasal düzenlemeyle, bir defa sandık kurulları, sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşur. Burada, öyle şeyler olur ki, İstanbul’da, bakıyorsunuz, belediyenin personeli, işçi sandık kurulu başkanı olmuş. Bazı yerlerde asker üye. TSK’da görevli, sivil personel de olsa, orada sandık kurulu başkanı olamaz. Bunları tespit etmiş durumda arkadaşlarımız. Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür."
    Quote Message: Muhalefetin başındaki zat benim için, ‘İçişleri Bakanı’yla, Adalet Bakanı’yla ne görüştün’ diyor... Ya ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı’yım. Ve şu anda devletin başıyım. İçişleri Bakanı da, Adalet Bakanı da benim kabinemin üyeleri. Ben onlarla her zaman her yerde her şeyi görüşebilirim. Ne görüştüğümü ben sana mı anlatacağım? Kaldı ki ben aynı zamanda bu partinin genel başkanıyım. Öyle de bir özelliğim var.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden gazeteciler arasında Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Sabah gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan, Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve Ülke TV'de program yapan Turgay Güler bulunuyor.

Yukarı dön