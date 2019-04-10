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Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK kararını verince bu iş biter
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul'daki belirsizlik sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün AKP'nin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde seçimlerin iptali istemine dair kararını açıklaması bekleniyor. Öte yandan gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Rusya'ya giderken uçakta yaptığı açıklamalarda "Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter" dediğini yazıyor.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK kararını verince bu iş biter
- Dışişleri Bakanlığı: İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Akın İpek kararı hayal kırıklığına sebep oldu
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Dışişleri Bakanlığı: İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin Akın İpek kararı hayal kırıklığına sebep oldu
Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yaşayan iş adamı Akın İpek'in Türkiye'ye iadesi talebinin İngiliz mahkemesi tarafından reddedilmesinin "hayal kırıklığına sebep olduğunu" açıkladı.
Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek'in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.
Westminster Sulh Ceza Mahkemesi Akın İpek ile birlikte Ali Çelik, Mustafa Yeşil ve Talip Büyük hakkında Türkiye'de yürüyen davanın "siyasi" olduğu gerekçesiyle Ankara'nın iade talebini Kasım ayında reddetmişti.
Ardından Türkiye kararın temyizi için Londra Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu ancak Yüksek Mahkeme de dün yaptığı açıklamada Ankara'nın temyiz başvurusunu geri çevirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un yazılı açıklaması şöyle:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Rusya'ya yaptığı ziyarette yanında bulunan gazetecilere uçakta yaptığı açıklamalarda yerel seçimlerle ilgili olarak "Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter" dedi.
Erdoğan Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada söylediği "13-14 bin oyla seçim mi kazanılır" sözlerine yönelik de "13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız" diye konuştu.
Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden gazeteciler arasında Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Sabah gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan, Sabah gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve Ülke TV'de program yapan Turgay Güler bulunuyor.