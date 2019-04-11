CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu: KHK'dan ihraç edilen adayların seçilme hakları alındı

Quote Message: KHK'dan ihraç edilen adayların seçilme hakları alındı. Milletvekili seçilebilmelerine rağmen belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilemeyeceklerine karar verildi. KHK ile kamu görevinden ihraç edilip seçilmiş belediye başkanına değil ikinci sıradaki adaya mazbata verilecek ve ikinci sırada seçilen belediye başkanı olacak. Belediye meclis üyesi veya il genel meclisi üyesi seçilenlerin yerine ise aynı siyasi partinin listesindeki bir sonraki aday seçilmiş sayılacak. Muhtarlıkta da ikinci sırada seçilen adaya mazbata verilecek. Tüm bu uygulama,olağan ve olağanüstü itiraz süreleri içinde resen uygulanmaya başlandı. from Mehmet Hadimi Yakupoğlu CHP YSK Temsilcisi

KHK'dan ihraç edilen adayların seçilme hakları alındı. Milletvekili seçilebilmelerine rağmen belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilemeyeceklerine karar verildi. KHK ile kamu görevinden ihraç edilip seçilmiş belediye başkanına değil ikinci sıradaki adaya mazbata verilecek ve ikinci sırada seçilen belediye başkanı olacak. Belediye meclis üyesi veya il genel meclisi üyesi seçilenlerin yerine ise aynı siyasi partinin listesindeki bir sonraki aday seçilmiş sayılacak. Muhtarlıkta da ikinci sırada seçilen adaya mazbata verilecek. Tüm bu uygulama,olağan ve olağanüstü itiraz süreleri içinde resen uygulanmaya başlandı.