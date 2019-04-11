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CHP YSK temsilcisi Yakupoğlu: KHK'dan ihraç edilen adayların seçilme hakları alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çarşamba günü itiraz üzerine verdiği karar ile haklarında 692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden (KHK) işlem yapılan seçilmişlere mazbata verilmemesine karar verdi. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.

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Özet

  1. CHP: KHK'dan ihraç edilen adayların seçilme hakları alındı

Canlı anlatım

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  1. KHK'lı Belediye Başkanları: Seçim kazanan HDP'liler YSK kararını nasıl değerlendiriyor?

    BBC Türkçe'ye konuşan HDP'den Bağlar Belediyesi Eş Başkanlığı'na seçilen Zeyyat Ceylan "Bunun adı hukuk değil, zulümdür" diyerek YSK kararına tepki gösterdi.

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  2. YSK kararı 692 ve 697 sayılı KHK'la dayandırılıyor

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çarşamba günü itiraz üzerine verdiği karar ile haklarında 692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden (KHK) işlem yapılan seçilmişlere mazbata verilmemesine karar verdi.

    KHK'lı belediye başkanları kararının gerekçesini henüz kamuoyuna açıklamış değil. Ancak kurul benzer bir kararı Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir muhtarlık seçimine ilişkin verdi.

    BBC Türkçe'nin edindiği o kararda, muhtarlık seçimini kazanan KHK'lı adaya mazbata verilmemesine hükmediliyor.

    YSK, Hüseyin Arslan isimli adaya mazbata vermeme kararını 692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere dayandırıyor:

    "692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan'a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiğine YSK tarafından karar verildi."

    HDP'nin KHK'lardan haklarında işlem yapılanları aday gösterdiği bölgeler:

    • Van’ın Edremit ilçesi
    • Van’ın Tuşba ilçesi
    • Van’ın Çaldıran ilçesi
    • Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi
    • Kars Dağpınar Beldesi
    • Erzurum Tekman Belediyesi

  3. CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu: KHK'dan ihraç edilenlerin seçilme hakları alındı

    CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, KHK'dan ihraç edilen adayların mazbatalarının verilmemesiyle ilgili açıklamasında uygulamanın 'resen başladığını' duyurdu.

    Quote Message: KHK'dan ihraç edilen adayların seçilme hakları alındı. Milletvekili seçilebilmelerine rağmen belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilemeyeceklerine karar verildi. KHK ile kamu görevinden ihraç edilip seçilmiş belediye başkanına değil ikinci sıradaki adaya mazbata verilecek ve ikinci sırada seçilen belediye başkanı olacak. Belediye meclis üyesi veya il genel meclisi üyesi seçilenlerin yerine ise aynı siyasi partinin listesindeki bir sonraki aday seçilmiş sayılacak. Muhtarlıkta da ikinci sırada seçilen adaya mazbata verilecek. Tüm bu uygulama,olağan ve olağanüstü itiraz süreleri içinde resen uygulanmaya başlandı. from Mehmet Hadimi Yakupoğlu CHP YSK Temsilcisi
    Mehmet Hadimi YakupoğluCHP YSK Temsilcisi
    YSK oy zarfı
    Copyright: AFP
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