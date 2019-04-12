İyi Parti MV Koncuk: Çatalca'da öğretmenlere seçim görevi isteyip istemedikleri sorulmuş, seçim mi var?

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter hesabından Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderildiğini söylediği bir belge paylaştı.

11 Nisan 2019 tarihini taşıyan "Acele" ibareli yazının konu kısmında "Seçim Görevlileri" yazdığı görülüyor.

Altında Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin imzası taşıyan yazıda, "Ekli listede bulunan seçim görevlileri listesine boş bulunan yerlerin, excel'in formatı bozulmadan doldurularak mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim" diyor.

Belgenin gerçek olup olmadığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Koncuk, Twitter hesabında bu belgeyi, "Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?!" notuyla birlikte paylaştı.