Dün akşam arbede yaşanan Maltepe'de sayım işlemi tekrar başladı

Türkiye'de 13 Nisan 2019 günü yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Dün akşam arbede yaşanan Maltepe'de sayım işlemi tekrar başladı

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Bahçeli: Delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez

    Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında konuşuyor

    bahcelı
    Copyright: AFP
    Quote Message: Yerel seçimlerin kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı’dır. AK Parti ve MHP şuurlu, samimi bir ittifakla Türk milletinin beklentilerini seslendirmiştir. Cumhur İttifakı’nın çağrısı milletimiz tarafından duyulmuş ve kabul görmüştür. Bu, Türkiye için muazzam bir kazanımdır."
    Quote Message: Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyaset cambazlarıyla oyalanmaya ve onların seviyesine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Dik duracağız, sağlam duracağız, adam gibi duracağız, sarsılmayacağız."
    Quote Message: Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir. Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez." from Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı
    Devlet BahçeliMHP Genel Başkanı

  2. Dün akşam arbede yaşanan Maltepe'de sayım işlemi tekrar başladı

    maltepe
    Copyright: DHA

    İstanbul'da AKP ve MHP'nin itirazları üzerine oyların yeniden sayıldığı Maltepe'de dün akşam yaşanan arbedenin ardından oy sayımı sabah saatlerinde tekrar başladı.

    İlçede bulunan 1089 sandıktan yaklaşık yarısından fazlası sayılmış bulunuyor.

    YSK, İstanbul'daki seçimin sonuçlanması açısından kritik önem taşıyan Büyükçekmece'deki "sahte seçmen" itirazlarıyla ilgili kararını vermek için sayımın sonuçlanmasını ve birleştirme tutanaklarının tamamlanmasını bekliyor.

    Maltepe, şu anda İstanbul'da sayımın devam ettiği tek ilçe.

    Avukat Mehmet Hasançebi, Twitter'dan atıtğı mesajda, sayımın dokuz kurul ile başladığını ve diğer üç kurulda da üyelerin tamamlanmasıyla birlikte sayım yapılan kurul sayısının 12'ye çıkacağını belirtti.

    View more on twitter

    Neden arbede yaşandı?

    İlçe Seçim Kurulu, dün sayımın hızlanması için halihazırdaki 12 kurul sayısını artırma kararı aldı.

    İlçe ve il seçim kurulunun önerisi doğrultusunda bu kurulların 24 saat çalışması bekleniyordu.

    Akşam saatlerinde, sayım sürecinde yer alan ve kurul sayısının artırılması kararının kendilerine yazılı olarak tebliğ edilmediğini belirten AKP ve MHP’liler, görevli hâkime tepki gösterdi.

    AKP ve MHP’liler usule aykırı olarak işlem yapıldığını söylerken CHP’liler ise arbedenin bilerek çıkarıldığını ve amacın sayım sürecini yavaşlatmak olduğunu belirtiyor.

  3. Post update

    İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin ardından sonuçlar henüz kesinleşmiş değil.

    YSK'nın İstanbul'la ilgili vereceği karar açısından kritik önem taşıyan Maltepe'de sayım işlemleri devam ediyor.

    13 Nisan 2019 tarihinde Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Yukarı dön