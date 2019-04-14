Maltepe'de sayılacak 300'den az sandık kaldı

DHA Copyright: DHA Maltepe'de oyların yeniden sayımı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sürüyor Image caption: Maltepe'de oyların yeniden sayımı, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sürüyor

Maltepe'de gece geç saatlerde bir süre ara verilen sayım, sabaha karşı yeniden başladı.

Tüm oyların yeniden sayıldığı ilçede, 1089 sandıktan 742'sinin sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı öğrenildi.

Eski gazeteci ve milletvekili Barış Yarkadaş da, Maltepe'de süren yeniden sayım işleminde 1089 sandıktan yaklaşık 800'ünün sabah saatlerinde sayımının bittiğini söyledi.

YSK, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'daki sonuç açısından kritik önem taşıyan Büyükçekmece'deki "sahte seçmen" itirazlarıyla ilgili kararını vermek için sayımın sonuçlanmasını ve birleştirme tutanaklarının tamamlanmasını bekliyor.

Maltepe, şu anda İstanbul'da sayımın devam ettiği tek ilçe.

CHP'li vekiller, sayımın Pazar gece ya da Pazartes, erken saatlerde bitmesini bekliyor.