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ODTÜ Rektörü Kök: Öğrenci topluluğu, LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp şenlik kararından vazgeçti

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Özet

  1. İstanbul'da Maltepe'de oy sayımı için oluşturulan ilave kurulların saydığı oyların yeniden sayımına karar verildi.
  2. Dolar/TL kuru güne 5,80 seviyesinden başladı.
  3. ODTÜ Rektörü Kök: Öğrenci topluluğu, LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp şenlik kararından vazgeçti

Canlı anlatım

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  1. Dolar/TL kuru güne 5,80 seviyesinden başladı: TL'nin değer kaybı yılın başından beri yüzde 9'u aştı

    Dolar/TL bu sabah 5,80 seviyesinde güne başladı.

    Reuters haber ajansı kurun bu hareketini İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin ortaya çıkan soru işaretlerine bağladı.

    Dolar/TL Cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5,82'yi aşmış, günü 5,75'inhemen üzerinde tamamlamıştı.

    TL'nin Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4,6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9,1 oldu.

    Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

    Reuters'a konuşan bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran'da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin kalkması konusunda "iki kayıp ay daha" anlamına geldiğini aktardı.

    Ekonomist Vedat Özdan, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul Maltepe'de oyların yeniden sayım kararı alınmasının TL'de oynaklık yaratacağını söyledi.

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    Dolar/TL
    Copyright: Getty Images

  2. ODTÜ Rektörü Kök: Öğrenci topluluğu, LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp şenlik kararından vazgeçti

    Ankara'da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, bu yıl 33'üncüsü yapılması planlanan Uluslararası Bahar Şenliği'ni iptal etmişti.

    Bu kararın açıklanmasının ardından çok sayıda sanatçı organizasyona destek mesajı yayımladı.

    ODTÜ'nün önemli gelenekleri arasında gösterilen Bahar Şenliği, her yıl Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenleniyor ve dört gün sürüyordu.

    Şenlik, ODTÜ'nün adını tribünündeki yazıdan alan "Devrim Stadı" olarak bilinen sahasında yapılıyordu.

    Bu yıl ise rektörlük etkinliğin düzenlenmeyeceğini açıkladı.

    ODTÜ Rektörlüğü'nden öğrencilere gönderilen yazıda, şenlik için yeni bir format önerildiğini ancak bu önerinin UGT tarafından kabul edilmediği belirtildi.

    Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, konuyla ilgili yazdığı köşe yazısında ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün kendisine ilettiği yanıta yer verdi.

    Kök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, şenliği ve konserleri ODTÜ yakınlarındaki Uğur Mumcu Parkı'nda yapmayı ya da masraflarını belediye olarak karşılayarak ODTÜ içerisinde aynı yerlerde düzenleme önerisine de yanıt verdi.

    Quote Message: Öncelikle biz şenlikleri iptal etmedik. Tam aksine biz UGT'li öğrencilerle Devrim Stadı konserleri de dahil her konuda anlaştık. Ancak sonra bu grup LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp bu karardan vazgeçtiler. Tüm alanları istediler. İsteklerinin toplam maliyeti 1 milyonun (TL olsa gerek) üstünde. Traktör bile istediler. Hiçbir zaman yasakçı bir tutumumuz olmadı yönetimce. Bizler sizlerden daha fazla ODTÜ'lüyüz. Mesela ben 35 senedir ODTÜ'deyim. Neyin ne olduğunu herkes kadar bilirim. Bu arada daha önce de şenlik yapılmadı ODTÜ'de.
    Quote Message: 3 yıldır hiçbir isteğimize olumlu yanıt vermeyen, saldırgan köpekler konusunda bizi yalnız bırakan (ODTÜ'de kimse yollarda dolaşamıyor), çöplerimizi toplamayan Çankaya Belediyesi'nin bu desteğinin de bizi çok şaşırttığını paylaşmak isterim. Şenlik desteğinden (!!!) önce belediye olarak yapmaları gerekenleri yapsa çok mutlu oluruz. from Mustafa Verşan Kök ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
    Mustafa Verşan KökODTÜ Rektörü Prof. Dr.
    METU.EDU.TR
    Copyright: METU.EDU.TR

  3. Maltepe'de oylar yeniden sayılacak

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    İstanbul'da oy sayımının sürdüğü tek ilçe olan Maltepe'de oy sayımı için oluşturulan ilave kurulların saydığı oyların yeniden sayımına karar verildi.

    Yapılan itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulu, oy sayımı süresince getirilen ilave kurulların sayımlarının iptaline ve bu oyların yeniden sayımına karar verdi.

    CHP karara itiraz ederken oy sayımına Pazartesi sabahına kadar ara verildi.

    CHP'nin itiraz dilekçesinde "İlçe Seçim Kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararı hukuken yanlıştır" ifadeleri yer aldı.

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    Copyright: Getty Images
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