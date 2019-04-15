ODTÜ Rektörü Kök: Öğrenci topluluğu, LGBT, Marksist, Aşırı Sol, HDP gruplarla toplantı yapıp şenlik kararından vazgeçti

Dolar/TL bu sabah 5,80 seviyesinde güne başladı.

Reuters haber ajansı kurun bu hareketini İstanbul'da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesi, Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin ortaya çıkan soru işaretlerine bağladı.

Dolar/TL Cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5,82'yi aşmış, günü 5,75'inhemen üzerinde tamamlamıştı.

TL'nin Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3,5, seçimden bu yana kayıplar yüzde 4,6, yılbaşından bu yana ise yüzde 9,1 oldu.

Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

Reuters'a konuşan bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran'da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin kalkması konusunda "iki kayıp ay daha" anlamına geldiğini aktardı.

Ekonomist Vedat Özdan, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul Maltepe'de oyların yeniden sayım kararı alınmasının TL'de oynaklık yaratacağını söyledi.