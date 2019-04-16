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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16 Nisan 2019'da Türkiye'de gün boyu yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü
- İstanbul'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu, 152 gözaltı
Canlı anlatım
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı ve damadı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildiğini açıkladı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik."
Albayrak, Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansının gala yemeğinde iki ülkeden iş dünyası liderlerine de hitap etmişti.
Perşembe gününden bu yana ABD’de olan Albayrak G-20, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına da katılmış, uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapmıştı.
İstanbul'da eşzamanlı uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere aitbirçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi ve polis helikopteri de destek verdi.
Anadolu Ajansı, 150 adrese yapılan ve bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 152 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.