Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı ve damadı Jared Kushner ile ekonomik işbirliğinin görüşüldüğü toplantılar sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildiğini açıkladı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Vaşington’da, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile, işbirliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik."

Albayrak, Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansının gala yemeğinde iki ülkeden iş dünyası liderlerine de hitap etmişti.

Perşembe gününden bu yana ABD’de olan Albayrak G-20, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına da katılmış, uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapmıştı.