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Kılıçdaroğlu: YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda

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Özet

  1. Kılıçdaroğlu: YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda

Canlı anlatım

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  1. Kılıçdaroğlu: YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    Copyright: Getty Images
    Image caption: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İzmir’den gelen CHP’li belediye başkanlarıyla Ankara’da görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda. Bu, YSK’nın tarihsel sorumluluğudur” dedi.

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