Getty Images Copyright: Getty Images CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Image caption: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İzmir’den gelen CHP’li belediye başkanlarıyla Ankara’da görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda. Bu, YSK’nın tarihsel sorumluluğudur” dedi.