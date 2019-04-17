Kılıçdaroğlu: YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda
Canlı anlatım
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Kılıçdaroğlu: YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda
Cumhuriyet
gazetesinin haberine göre, İzmir’den gelen CHP’li belediye başkanlarıyla Ankara’da
görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası
bozmak zorunda. Bu, YSK’nın tarihsel sorumluluğudur” dedi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Kılıçdaroğlu: YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İzmir’den gelen CHP’li belediye başkanlarıyla Ankara’da görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, “YSK, iktidar sahiplerine ‘dur’ demek ve kumpası bozmak zorunda. Bu, YSK’nın tarihsel sorumluluğudur” dedi.