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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı - Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı.

Canlı anlatım

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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye yeni rektör atadı. DEvlet ve vakıf üniversitelerine atamalarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Atamalar şöyle:

    Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş

    Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat

    Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli

    Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel

    İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak

    Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç

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