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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı - Türkiye'de Bugün
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye yeni rektör atadı. DEvlet ve vakıf üniversitelerine atamalarla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atamalar şöyle:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli
Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç