Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor

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Temmuz 2018’de Çorlu’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları bugünden itibaren ‘Adalet nöbeti’ne başlayacaklarını açıkladı.

Çorlu Adliyesi önünde başlayacak eylem öncesinde bir basın açıklaması yapan aileler kazanın gerçek sorumlularının gizlediğini iddia etti ve “Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz” dedi.

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