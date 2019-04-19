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Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor
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Özet
- Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor
- Dolar/TL güne %0,50 yükselişle 5,82 seviyesinden başladı
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Dolar/TL son işlem gününe yükselişle başladı
Dolar/TL kuru günü güne %0,50 yükselişle 5,82 seviyesinden başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberleriyle kur 5,71'e kadar gerilemiş, Financial Times gazetesinde yer alan Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin haberler sonrası 5,85'e kadar yükselmişti.
Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor
Temmuz 2018’de Çorlu’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları bugünden itibaren ‘Adalet nöbeti’ne başlayacaklarını açıkladı.
Çorlu Adliyesi önünde başlayacak eylem öncesinde bir basın açıklaması yapan aileler kazanın gerçek sorumlularının gizlediğini iddia etti ve “Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz” dedi.
Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz: Adaletin olduğuna inanmak istiyorum