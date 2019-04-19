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Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor

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Özet

  1. Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor
  2. Dolar/TL güne %0,50 yükselişle 5,82 seviyesinden başladı

Canlı anlatım

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  1. Dolar/TL son işlem gününe yükselişle başladı

    dolar lira
    Copyright: Getty Images

    Dolar/TL kuru günü güne %0,50 yükselişle 5,82 seviyesinden başladı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alacağı haberleriyle kur 5,71'e kadar gerilemiş, Financial Times gazetesinde yer alan Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin haberler sonrası 5,85'e kadar yükselmişti.

  2. Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ‘Adalet nöbeti’ne başlıyor

    Çorlu
    Copyright: Getty Images

    Temmuz 2018’de Çorlu’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları bugünden itibaren ‘Adalet nöbeti’ne başlayacaklarını açıkladı.

    Çorlu Adliyesi önünde başlayacak eylem öncesinde bir basın açıklaması yapan aileler kazanın gerçek sorumlularının gizlediğini iddia etti ve “Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz” dedi.

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