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YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek
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Özet
- YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek.
- MHP Maltepe'de sandık kurullarında görevlendirilen 962 kişinin Seçim Kanunu’nda öngörülen şartları yerine getirmediği iddia ediyor.
- Dolar/TL 5,86'yı aşarak 2019'un en düşük seviyesini gördü.
Canlı anlatım
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Dolar/TL 5,86’yı aşarak 2019’un en yüksek seviyesini gördü
Türk Lirası güne ABD Doları karşısında yüzde 1’e yakın değer kaybıyla başladı. Sabah saatlerinde 5,8620’ye kadar yükselen Dolar/TL kuru 5,86 seviyesinin hemen altında hareket ediyor.
Ekonomistler ve piyasa uzmanları, TL’de yaşanan değer kaybı için üç temek gerekçe gösteriyor:
İstanbul seçimleri: YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek
Yüksek Seçim Kurulu bugün saat 14.00’te toplanarak MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek.
MHP’nin itirazı neydi? İtiraz dilekçesinde Maltepe İlçesi’nde sandık kurullarında görevlendirilen başkan ve asil üyelerin 962’sinin Seçim Kanunu’nda gerekli görülen şartları yerine getirmediği iddia ediliyor. Birçok belediye çalışanının sandıklarda görevlendirildiğini de ifade eden MHP “Bu durum sandık sonuçlarına bakılmaksızın suçtur. Ortada tam kanunsuzluk var” diyor. Parti ayrıca Maltepe’de ilçe dışından getirilen 479 sandık kurulu yetkilisi olduğunu da savunuyor.
AKP’nin iddiaları araştırılacak
Dün gelen YSK ara kararında ise AKP’nin kanun hükmünde kararname ile kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş kişilerin oy kullanmasına yönelik itiraz reddedildi. YSK bu kişilerin oylarının geçerli olduğuna hükmetti.
AKP’nin diğer itirazlarının araştırılması için ise 5 günlük süre tanındı.
YSK’nin ‘araştırılsın’ dediği AKP itirazlar: