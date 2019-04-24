YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

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Yüksek Seçim Kurulu bugün saat 14.00’te toplanarak MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı olağanüstü itirazı görüşecek.

MHP’nin itirazı neydi? İtiraz dilekçesinde Maltepe İlçesi’nde sandık kurullarında görevlendirilen başkan ve asil üyelerin 962’sinin Seçim Kanunu’nda gerekli görülen şartları yerine getirmediği iddia ediliyor. Birçok belediye çalışanının sandıklarda görevlendirildiğini de ifade eden MHP “Bu durum sandık sonuçlarına bakılmaksızın suçtur. Ortada tam kanunsuzluk var” diyor. Parti ayrıca Maltepe’de ilçe dışından getirilen 479 sandık kurulu yetkilisi olduğunu da savunuyor.

AKP’nin iddiaları araştırılacak

Dün gelen YSK ara kararında ise AKP’nin kanun hükmünde kararname ile kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş kişilerin oy kullanmasına yönelik itiraz reddedildi. YSK bu kişilerin oylarının geçerli olduğuna hükmetti.

AKP’nin diğer itirazlarının araştırılması için ise 5 günlük süre tanındı.

YSK’nin ‘araştırılsın’ dediği AKP itirazlar: