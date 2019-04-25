Çanakkale Savaşı 104. yılında anılıyor

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Son günlerde değer kaybeden Türk lirası, bugüne de aynı eğilimle başladı.

TSİ 09.15 itibarıyla dolar 5,8916, euro 6,5832, sterlin ise 7,6157 TL seviyesinden işlem görüyor.

Böylece TL diğer para birimlerine karşı 2019'daki en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomistler ve piyasa uzmanları, TL’de yaşanan değer kaybı için üç temek gerekçe gösteriyor:

ABD Doları TL'nin yanı sıra diğer gelişen ülke para birimleri karşısında da güçleniyor.

Reuters haber ajansı, ABD'de açıklanan yeni konut satışları verisinin Mart ayında 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının Dolar'a alım getirdiğini aktarıyor.