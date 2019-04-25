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Çanakkale Savaşı 104. yılında anılıyor
Binden fazla Avustralya ve Yeni Zelandalı, Çanakkale Savaşı'nın 104. yılındaki anma törenleri için Gelibolu'ya gitti. Birinci Dünya Savaşı'nda Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkmıştı. Türkiye'den gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Çanakkale Savaşı 104. yılında anılıyor
- Türk lirası güne değer kaybıyla başladı, 2019'daki en düşük seviyesini gördü
Canlı anlatım
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Türk lirası güne değer kaybıyla başladı, 2019'daki en düşük seviyesini gördü
Son günlerde değer kaybeden Türk lirası, bugüne de aynı eğilimle başladı.
TSİ 09.15 itibarıyla dolar 5,8916, euro 6,5832, sterlin ise 7,6157 TL seviyesinden işlem görüyor.
Böylece TL diğer para birimlerine karşı 2019'daki en düşük seviyesine geriledi.
Ekonomistler ve piyasa uzmanları, TL’de yaşanan değer kaybı için üç temek gerekçe gösteriyor:
ABD Doları TL'nin yanı sıra diğer gelişen ülke para birimleri karşısında da güçleniyor.
Reuters haber ajansı, ABD'de açıklanan yeni konut satışları verisinin Mart ayında 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının Dolar'a alım getirdiğini aktarıyor.
Çanakkale Savaşı 104. yılında anılıyor
Binden fazla Avustralya ve Yeni Zelandalı, Çanakkale Savaşı’nın 104. yılındaki anma törenleri için Gelibolu’ya gitti.
Birinci Dünya Savaşı’nda Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) 25 Nisan 1915’te Gelibolu’da karaya çıkmıştı.
Dün gece saatlerinden itibaren törenin yapılacağı alanda uyku tulumlarıyla sabahlayan katılımcılar, kurulan ekranlardan savaşa dair belgeseller izledi.
TSİ 05.30’da başlayan anma törenine Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell da katıldı.
Törende Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybeden askerlerin ailelerine gönderdiği mektup da okundu.