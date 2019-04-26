Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor

Quote Message: İhmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir."

İhmali bulunan kişiler hakkında hem CHP adına hem de CHP grubu olarak suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, aleni bir şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için ilgili yasa kapsamında suç işlemiştir."