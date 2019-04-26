Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "Türkiye ABD ve Rusya arasında seçim yapmalı" sözlerine ilişkin açıklamasında, "ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurmaya başladığını görüyoruz. ABD'nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını artık anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de gün içerisinde yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda...
Özet
- Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor
- Kılıçdaroğlu partili belediye başkanlarıyla seçim sonrası yol haritasını çiziyor
- TSK'da Fethullah Gülen yapılanması soruşturması: 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
- Sınav sorularını çalarak polis kolejine girdiği iddia edilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Canlı anlatım
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Kılıçdaroğlu'na saldırı: CHP, İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve bazı emniyet yetkilileri hakkında ise "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Engin Özkoç, şöyle konuştu:
Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katılmadan önce koruma polislerince emniyete bilgi verildiğini savunan Özkoç, buna rağmen il emniyet müdürü ve diğer yetkililerin gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Sabri Uzun Pazartesi günü, evinde gözaltına alınmıştı.
Uzun hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, TÜPRAŞ’ın İran’dan ham petrol almaya devam edebilmesi için Türkiye’nin ABD’yi ikna etmeye çalıştığını söyledi.
Hami Aksoy’un diğer açıklamları şu şekilde:
Kılıçdaroğlu partili belediye başkanlarıyla seçim sonrası yol haritasını çiziyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleriyle göreve gelen partili büyükşehir belediye başkanları ile seçim sonrası ilk kez bir araya geliyor.
Ankara'daki Genel Merkez'de yapılan toplantıda, seçim sonuçlarının değerlendirileceği ve belediyelerin bundan sonraki süreç için yol haritasının belirleneceği kaydediliyor.
Financial Times: Türkiye daha yüksek faiz sözü konusunda sessiz kalarak yatırımcıları huzursuz ediyor
İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de mali piyasaların dün yine ağır bir darbe aldığını yazdı.
Gazeteye göre bunun nedenleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmekte isteksiz olduğu sinyali vererek yatırımcıların güveninini sarsması ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin daha da azalması.
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Sınav sorularını çalarak polis kolejine girdiği öne sürülen 41 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında Fethullah Gülen yapılanmasının üyelerinin eriştiği soruları alarak polis kolejine girdiğini öne sürdüğü 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine 13 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
TSK'da Fethullah Gülen yapılanması soruşturması: 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fethullah Gülen yapılanmasının TSK ayağına ilişkin soruşturmada, 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verdiği bildirildi.
DHA, gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin 112'sinin Kara Kuvvetleri, 29'unun Hava Kuvvetleri, 50'sinin Deniz Kuvvetleri, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 5'inin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığını duyurdu.
Ajans, şüphelilerden 5'inin albay, 7'sinin yarbay, 14'ünün binbaşı, 33'ünün yüzbaşı, 47'sinin üsteğmen, 2'sinin teğmen, 102'sinin ise astsubay rütbesinde olduğunun öğrenildiğini yazdı.
Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.