Alanyaspor'lu Çek futbolcu Josef Sural trafik kazasında hayatını kaybetti

Alanyaspor futbol takımının yedi futbolcusunu taşıyan VIP minibüs, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri sırada kaza yaptı.

Kaza sonucunda Aytemiz Antalyaspor futbolcusu Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu,emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuyakalmasıyla kazanın olduğunu söyledi.

Diğer yaralı futbolcular ayakta tedavi edildi.

Kaza sırasında minibüsü kullanan şoförlerden E.A.’nın gözaltında olduğu, diğer sürücünün ise ifadesinin devam ettiği aktarıldı.

Bir sürücü gözaltında

Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cissé, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları özel VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dün Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları deplasmandan dönüşe geçti.

Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen VIP minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girdi ve yan yatarak sürüklendi.

Kazada futbolculardan Josef Sural başını çarparak ağır yaralandı, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı.

Diğer futbolcular ve iki sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Josef Sural, Çek Milli Takımında da forvet oyuncusu olarak görev alıyordu.

Quote Message: Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. from Hasan Çavuşoğlu Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Hasan Çavuşoğlu Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı