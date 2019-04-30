ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn’un bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Perşembe gününe kadar sürecek ziyarette Jeffrey'nin, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle Suriye meselesini görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları, ABD ordusu varlığını azaltırken Kuzey Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması ve DEAŞ'ın kalıcı mağlubiyetinin sağlanması gibi diğer karşılıklı çıkarlar da ele alınacak" ifadelerine yer verildi.

ABD heyeti en son Şubat ayında Türkiye’ye gelmişti.