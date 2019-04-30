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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor
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Özet
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor
- 'FETÖ'nün TSK yapılanması' soruşturmasında 137 tutuklama
- Dolar/TL kuru 5.95 seviyesinde güne başladı
Canlı anlatım
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey bugün Ankara'ya geliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn’un bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Perşembe gününe kadar sürecek ziyarette Jeffrey'nin, beraberindeki heyetle birlikte üst düzey Türk yetkililerle Suriye meselesini görüşeceği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları, ABD ordusu varlığını azaltırken Kuzey Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması ve DEAŞ'ın kalıcı mağlubiyetinin sağlanması gibi diğer karşılıklı çıkarlar da ele alınacak" ifadelerine yer verildi.
ABD heyeti en son Şubat ayında Türkiye’ye gelmişti.
Dolar/TL kuru 5.95 seviyesinde güne başladı
30 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada Amerikan doları 5,95 lira ile işlem görmeye başladı.
Euro ise 6,66 lira seviyesinde güne başladı.
'FETÖ'nün TSK yapılanması' soruşturmasında 137 tutuklama
"FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması" soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, geçtiğimiz hafta "FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada" gözaltına alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. 153 muvazzaf askerden 137'si hakkında tutuklama kararı verildi.