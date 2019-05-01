Taksim 1 Mayıs kapalı
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1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı

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Özet

  1. 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Metronun da Taksim Meydanı çıkışı da kapalı.

Canlı anlatım

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  1. 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı

    İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamaları için sendikalara ve işçi örgütlerine Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nı gösterirken, kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grupların engellenmesi amacıyla polis geniş önlemler aldı.

    Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Halaskargazi Caddesi kapatıldı. Metronun da Taksim Meydanı çıkışının kapalı olduğu görüldü.

    Salı gününden itibaren çalışmalara başlayan polis, Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişini bariyerlerle kapattı.

    1 Mayıs Taksim
    Copyright: DHA

    Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler hattı yolu da trafiğe kapatıldı.

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