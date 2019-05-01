1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamaları için sendikalara ve işçi örgütlerine Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nı gösterirken, kutlamalara kapatılan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grupların engellenmesi amacıyla polis geniş önlemler aldı.

Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Halaskargazi Caddesi kapatıldı. Metronun da Taksim Meydanı çıkışının kapalı olduğu görüldü.

Salı gününden itibaren çalışmalara başlayan polis, Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişini bariyerlerle kapattı.

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Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı, Karaköy-Tünel Füniküler hattı yolu da trafiğe kapatıldı.