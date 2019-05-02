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CHP, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul'da suç duyurusunu kimin yaptığı konusunda açıklama istedi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu suç duyurusunu AK Parti mi talep etti yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalıdır. YSK'yı hukuka uymaya davet ediyoruz" dedi. 32 ayrı soruşturma Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında başlatılmıştı.
Özet
- İstanbul'da 3 ilçede sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak 32 ayrı soruşturma başlatıldı
- CHP, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul'da suç duyurusunu kimin yaptığı konusunda açıklama istedi
- AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz
- DHA: İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü de var
- Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 25.8 milyar dolara geriledi
Canlı anlatım
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Meteoroloji'den yağış ve serin hava uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugünden itibaren hafta sonuna kadar serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini, bu havanın Cumartesi günü öğleden sonra doğu bölgelerden yurdu terk etmesinin beklendiğini yazdı.
Erdoğan: 'Doğum kontrolü' dediler nüfusumuz azaltıldı, doğru bulmuyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7.Aile Şurası'nda konuştu.
Ankara ile Kars arasında 'Turistik Doğu Ekspresi' hizmete giriyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara ile Kars arasında 'Turistik Doğu Ekspresi'nin hizmete gireceğini duyurdu.
'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi, 29 Mayıs'ta saat 20.00'da Ankara'dan Kars'a yapılacak.
120 kişi kapasiteli olacak trenin tamamı yataklı vagonlardan oluşacak ve Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Biletlerin ne kadardan satışa çıkarılacağı ise resmi olarak açıklanmış değil.
Ancak turistik hat biletlerinin, mevcut bilet ücretinin en az birkaç katı olacağı konuşuluyor.
Habertürk, biletler için 400 TL rakamının konuşulduğunu haberleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İttifakı ifademiz, Cumhur İttifakı alternatifi gibi gösterilmeye çalışıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İttifakı açıklaması sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak, "fitne çıkartılmaya çalıştığı" değerlendirmesini yaptı.
Erdoğan, "Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı alternatifi gibi gösterilmeye çalışıldı" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75'inci Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden CHP'yi hedef aldı:
CHP: Suç duyurusunu AK Parti mi yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalıdır
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkında konuştu.
Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Amerikalılarla her konuda mutabık olduğumuz söylenemez, ama yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Barış için Akademisyenler': Yargılamalar bugün de devam etti
'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attıkları için yargılanan akademisyenlerin davaları bugün de görülmeye devam etti.
Erdoğan’dan iş insanlarına çağrı: İstihdam konusunda ülkeniz sizden fedakârlık bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu’nda konuştu.
TCMB net uluslararası rezervleri 25.8 milyar dolara geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 26 Nisan ile biten hafta itibarıyla net uluslararası rezervler 152.376 milyar TL oldu.
Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 26 Nisan haftasında 25.85 dolar oldu.
19 Nisan ile biten hafta itibarıyla net uluslararası rezervler 1.54 milyar dolar azalışla 26.873 milyar dolara gerilemişti.
Böylece 26 Nisan haftası net uluslararası rezervler, 1 milyar dolar daha azalmış oldu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Soruşturma başlatılmasına şaşırmadık, biz de suç duyurusu üzerine çalışıyoruz
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul'un Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde soruşturma başlatması hakkında konuştu.
Ali İhsan Yavuz, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz" dedi.
AA: Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'deki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı, İstanbul Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde, 31 Mart Yerel seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
DHA, ifadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E. K.'nın da olduğunu yazdı.
AA, şimdiye kadar 10 kişinin ifadesinin alındığını, bu kişilere "daha önce bir seçimde görev alıp almadığı", "seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği", "sandık sayımının nasıl yapıldığı", "tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı" şeklinde sorular yöneltildiğini yazdı.
AA'nın haberine göre, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, suç duyurularının bir kısmını AKP ve MHP, bir kısmını da İlçe Seçim Kurulu başkanlıkları yaptı.
Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyelerinin, sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığının da araştırıldığı bildirildi.
Rize'de parkta oynarken kaybolan 2 çocuk ormanda sağ bulundu
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşamüstü parkta oynarken kaybolan iki küçük çocuk ormanlık alanda sağ bulundular.
Rize Valisi Kemal Çeber, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Çocuklar, kurtarma ekiplerinin kucaklarında ilçeye getirildi ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Vali Çeber DHA'ya yaptığı açıklamada, çocukların ilk bulgulara göre bir köpeğin peşine takılıp gittikleri yönünde bir bilgi olduğunu söylemişti.
Arama-kurtarma ekibinin lideri İrfan Katar, CNNTÜRK’e yaptığı açıklamada, çocukların bulunduğunda yorgun ve şoke bir halde olduklarını, ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
"Şu an şüpheli hiçbir durum yok" diye konuşan Çeber de, çocukların başından geçenlerin anlaşılması için uzmanlarla görüştürüleceklerini söyledi.
Rize'de parkta oynarken kaybolan 2 çocuk aranıyor
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşamüstü parkta oynarken kaybolan 4 yaşındaki S. Y. Ö. ile 5 yaşındaki B. Y.'yi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
İlçeye gönderilen takviye arama-kurtarma ekipleri de çalışmalara katılırken, emniyet bünyesinde ise özel ekip oluşturuldu.
DHA, polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların, şüpheli bir kişinin arkasında parktan yürüyerek ayrıldığının belirlendiğini yazdı. Polis kimliğini belirlemeye çalıştığı kişinin çocuklarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen mesaj aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek veriyor.
Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları, binaların zemin ve bodrum katları ile metruk binalarda arama çalışması yürütüyor.Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı.
Türkiye Adalet Akademisi kuruldu
Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışacak Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kamu tüzel kişiliği haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olacak Akademi, Başkanlık ve Danışma Kurulu'ndan oluşacak.
Akademi'nin merkezi Ankara'da olacak, uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilecek.
Akademide eğitim programları düzenlenecek
Akademi, hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları düzenleyecek, talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen kişilere yönelik de eğitim verebilecek.
Ayrıca hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyebilecek olan Akademi, bilgi bankası ve kütüphane kurarak, görev alanıyla ilgili yayınlar yapabilecek.
Akademi bünyesinde oluşturulacak Danışma Kurulu ise Adalet Bakanı'nın görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında, Bakanlıkta görev yapan üst kademe kamu yöneticileri arasından Bakanın belirlediği üç üye ile üç yıl için belirlenen üyelerden oluşacak.