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CHP, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul'da suç duyurusunu kimin yaptığı konusunda açıklama istedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu suç duyurusunu AK Parti mi talep etti yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalıdır. YSK'yı hukuka uymaya davet ediyoruz" dedi. 32 ayrı soruşturma Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında başlatılmıştı.

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Özet

  1. İstanbul'da 3 ilçede sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak 32 ayrı soruşturma başlatıldı
  2. CHP, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul'da suç duyurusunu kimin yaptığı konusunda açıklama istedi
  3. AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz
  4. DHA: İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü de var
  5. Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 25.8 milyar dolara geriledi

Canlı anlatım

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  1. Meteoroloji'den yağış ve serin hava uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugünden itibaren hafta sonuna kadar serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini, bu havanın Cumartesi günü öğleden sonra doğu bölgelerden yurdu terk etmesinin beklendiğini yazdı.

    Quote Message: Bugün akşam saatlerine kadar Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
    Quote Message: Bugün doğu bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman ile Mardin ve Şanlıurfa’nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
    Yağış
    Copyright: Getty Images

  2. Erdoğan: 'Doğum kontrolü' dediler nüfusumuz azaltıldı, doğru bulmuyorum

    Erdoğan
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 7.Aile Şurası'nda konuştu.

    Quote Message: Biliyoruz ki millet veya milletler ailelerden oluşur. Güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Onun için yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. 'Doğum kontrolü' dediler, 'aile planlaması' dediler, değişik isimlerle bize nüfuz etmeye çalıştılar ve ilginç olan şey şu, tabii ki atılan bu adımlarla da nüfusumuz azaltıldı. Ben bir kardeşiniz olarak, bu milletin bir evladı olarak bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum."
    Quote Message: "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Her yerde 3 çocuk derken bazıları 'geçim meselesi' diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir."

  3. Ankara ile Kars arasında 'Turistik Doğu Ekspresi' hizmete giriyor

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara ile Kars arasında 'Turistik Doğu Ekspresi'nin hizmete gireceğini duyurdu.

    'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi, 29 Mayıs'ta saat 20.00'da Ankara'dan Kars'a yapılacak.

    120 kişi kapasiteli olacak trenin tamamı yataklı vagonlardan oluşacak ve Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.

    Biletlerin ne kadardan satışa çıkarılacağı ise resmi olarak açıklanmış değil.

    Ancak turistik hat biletlerinin, mevcut bilet ücretinin en az birkaç katı olacağı konuşuluyor.

    Habertürk, biletler için 400 TL rakamının konuşulduğunu haberleştirdi.

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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İttifakı ifademiz, Cumhur İttifakı alternatifi gibi gösterilmeye çalışıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İttifakı açıklaması sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak, "fitne çıkartılmaya çalıştığı" değerlendirmesini yaptı.

    Erdoğan, "Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı alternatifi gibi gösterilmeye çalışıldı" dedi.

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75'inci Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden CHP'yi hedef aldı:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Copyright: Reuters
    Quote Message: Türkiye İttifakı diyerek 82 milyon vatandaşımızı ortak payda altında bir araya getirme idealini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda bir şey moda oldu. Kucaklaşma zamanı… Şimdi TOBB bu çatının altında kucaklaşmıyorsa bunun hesabını herhalde ben verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık, onun için Türkiye İttifakı dedik, onun için Cumhur İttifakı dedik. Bazıları hemen Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı alternatifi gibi göstererek fitne çıkartmaya çalıştı."
    Quote Message: Dağdan gelen talimatlar neydi? Ankara'da İstanbul'da İzmir'de seçime girmeyeceksiniz. Sen parti değil misin? Niye girmedin seçime? Kusura bakmayın terör örgütüyle el ele olanlar, bizimle ittifak halinde olamazlar. Benim dört evladımın, dört Mehmedimin berat gecesinde şehit edildiği bir olayda, kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Ve hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık, olmayacağız."

  5. CHP: Suç duyurusunu AK Parti mi yoksa YSK mı talep etti, başsavcılık açıklama yapmalıdır

    CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İstanbul Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindeki sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma hakkında konuştu.

    Quote Message: Bu talebi, YSK bir suç duyurusu olarak yapsa belki anlarız. Ama Pazartesi olan karar gününden önce, YSK’nın kararına bir destek olmak amacıyla bu soruşturmanın başlatıldığı çok açıktır. Bu soruşturmayı, bu suç duyurusunu AK Parti mi talep etti yoksa YSK mı talep etti, başsavcılığın buna açıklama yapması lazım."
    Quote Message: 'Kesin bir şeyler olmuştur' diyerek YSK'ye başvurulmaz. Hadi başvuruldu. YSK'nın o itirazın kapağını açmadan iade etmesi gerekir. AKP'nin yaptığı şudur: 'Ben Büyükçekmece'ye itiraz ettim, iptal edilsin, ben İstanbul seçim sonuçlarına itiraz ettim, iptal edilsin'. Peki tamam, ver kardeşim belgeleri, 'Onlar yok, ben sonra bulup geleceğim.' Şüpheyle YSK'ya başvurulur mu? Bunun adı siyaset literatüründe de hukuk literatüründe de kepazeliktir."
    Quote Message: E bulamadım bir şey, ben ne yapayım, başsavcıya bir talimat vereyim. Bir soruşturma başlatsın, sen bu soruşturmayı esas al, ‘Seçime şaibe, şüphe karıştı’ de. Seçimi iptal et. Bunun adı talimattır. Ve yargı takviyeli olarak Yüksek Seçim Kurulu, bir basınç ve tasallut altındadır. YSK’nın saygıdeğer üyeleri, Anayasa’dan aldığınız yetkiyi kullanıyorsunuz, kanunlara uygun kullanmak zorundasınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun. Bu baskıya, bu tasalluta boyun eğmeyin."
    Sandık
    Copyright: Getty Images

  6. Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Amerikalılarla her konuda mutabık olduğumuz söylenemez, ama yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz

    Çavuşoğlu
    Copyright: Getty Images

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Quote Message: (ABD’nin Suriye’deki varlığı ve güvenli bölge konusunda) Suriye’den çekilmesi ya da asker sayısının azaltılması ve güvenli bölgeyi ele alan görev gücümüz var, askeri kaynaklar ve istihbarat yetkililerinden oluşan. Yazılı bir şekilde iletişim kurmaya başladık. Her konuda mutabık olduğumuz söylenemez, ama yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz."
    Quote Message: (Venezuela konusunda) Askeri bir müdahale ya da dışarıdan bir müdahale Venezuelalıların kanını dökecektir. Ülkeyi kaosa sürükler, iç savaşa sürükler ve bu sadece Venezuela için değil, tüm bölge için felaket olacaktır. Prensip olarak darbelere, askeri müdahalelere karşıyız."

  8. Erdoğan’dan iş insanlarına çağrı: İstihdam konusunda ülkeniz sizden fedakârlık bekliyor

    Erdoğan
    Copyright: Getty Images

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75’inci Genel Kurulu’nda konuştu.

    Quote Message: Geçenlerde yine bir istihdam seferberliği için TOBB çatısı altında bakan arkadaşlarımla beraber bir araya geldik ve tüm Türkiye’deki oda borsa hepsine bir çağrıda bulundum. Neydi bu? Yaklaşık 1,5 milyon üyesi bulunan TOBB’un her bir üyesi kalksa bir iki tane istihdam sağlasa bu sayı nereye varır 3 milyona varır. O gün biz o sözleri aldık. Şimdi bu yıl sonuna kadar biz bu istihdamı bekliyoruz."
    Quote Message: 2,5 milyonluk bir ilave istihdam için, 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganıyla yola çıktık. İstihdam seferberliğimize gerekiyorsa şartlarını zorlama pahasına destek vermek, iş insanımızın şehrine, milletine vefasıdır diye düşünüyorum. Ülkeniz sizden böyle bir fedakârlık bekliyor."
    Quote Message: Kur, faiz ve enflasyonu mutlaka hedeflerimize uygun seviyeye indirmekte kararlıyız. Seçim dönemini geride bıraktık. Ve tüm enerjimizle icraata yoğunlaştık. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile ontolojik sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını da açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların numaralarını çözdük ve nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Çok can yakıcı dalgaların ortaya çıkması kolay değildir. Önümüzdeki dört yılı bu doğrultuda en verimli şekilde kullanacağız."

  9. TCMB net uluslararası rezervleri 25.8 milyar dolara geriledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 26 Nisan ile biten hafta itibarıyla net uluslararası rezervler 152.376 milyar TL oldu.

    Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 26 Nisan haftasında 25.85 dolar oldu.

    19 Nisan ile biten hafta itibarıyla net uluslararası rezervler 1.54 milyar dolar azalışla 26.873 milyar dolara gerilemişti.

    Böylece 26 Nisan haftası net uluslararası rezervler, 1 milyar dolar daha azalmış oldu.

    TCMB
    Copyright: BBC

  10. AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Soruşturma başlatılmasına şaşırmadık, biz de suç duyurusu üzerine çalışıyoruz

    Ali İhsan Yavuz
    Copyright: Getty Images

    AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul'un Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde soruşturma başlatması hakkında konuştu.

    Ali İhsan Yavuz, "Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz" dedi.

    Quote Message: Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak kimlerle ilgili nasıl suç duyurusunda bulunulur, bunu çalışıyoruz. Bu münferit bir hadise değildir, bunlar sehven yapılmış hata da değildir, bu sehven yapılacak sınırların çok ötesine geçmiştir. Madem bu işin içinde organize bir iş var diyoruz. O zaman bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmak görevimizdir. Daha fazla olacağını size şimdiden iletebilirim."

  11. AA: Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy'deki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlatıldı

    Anadolu Ajansı, İstanbul Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde, 31 Mart Yerel seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

    DHA, ifadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E. K.'nın da olduğunu yazdı.

    AA, şimdiye kadar 10 kişinin ifadesinin alındığını, bu kişilere "daha önce bir seçimde görev alıp almadığı", "seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği", "sandık sayımının nasıl yapıldığı", "tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı" şeklinde sorular yöneltildiğini yazdı.

    AA'nın haberine göre, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, suç duyurularının bir kısmını AKP ve MHP, bir kısmını da İlçe Seçim Kurulu başkanlıkları yaptı.

    Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nca ilçede görevlendirilen sandık başkanı ve üyelerinin, sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığının da araştırıldığı bildirildi.

    Sandık
    Copyright: Getty Images

  12. Rize'de parkta oynarken kaybolan 2 çocuk ormanda sağ bulundu

    Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşamüstü parkta oynarken kaybolan iki küçük çocuk ormanlık alanda sağ bulundular.

    Rize Valisi Kemal Çeber, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

    Çocuklar, kurtarma ekiplerinin kucaklarında ilçeye getirildi ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

    Vali Çeber DHA'ya yaptığı açıklamada, çocukların ilk bulgulara göre bir köpeğin peşine takılıp gittikleri yönünde bir bilgi olduğunu söylemişti.

    Arama-kurtarma ekibinin lideri İrfan Katar, CNNTÜRK’e yaptığı açıklamada, çocukların bulunduğunda yorgun ve şoke bir halde olduklarını, ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

    "Şu an şüpheli hiçbir durum yok" diye konuşan Çeber de, çocukların başından geçenlerin anlaşılması için uzmanlarla görüştürüleceklerini söyledi.

    Rize
    Copyright: DHA

  13. Rize'de parkta oynarken kaybolan 2 çocuk aranıyor

    Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşamüstü parkta oynarken kaybolan 4 yaşındaki S. Y. Ö. ile 5 yaşındaki B. Y.'yi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

    İlçeye gönderilen takviye arama-kurtarma ekipleri de çalışmalara katılırken, emniyet bünyesinde ise özel ekip oluşturuldu.

    DHA, polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde çocukların, şüpheli bir kişinin arkasında parktan yürüyerek ayrıldığının belirlendiğini yazdı. Polis kimliğini belirlemeye çalıştığı kişinin çocuklarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

    Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen mesaj aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek veriyor.

    Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları, binaların zemin ve bodrum katları ile metruk binalarda arama çalışması yürütüyor.Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı.

    Rize
    Copyright: DHA

  14. Türkiye Adalet Akademisi kuruldu

    Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışacak Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, kamu tüzel kişiliği haiz, bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip olacak Akademi, Başkanlık ve Danışma Kurulu'ndan oluşacak.

    Akademi'nin merkezi Ankara'da olacak, uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilecek.

    Akademide eğitim programları düzenlenecek

    Akademi, hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları düzenleyecek, talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen kişilere yönelik de eğitim verebilecek.

    Ayrıca hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyebilecek olan Akademi, bilgi bankası ve kütüphane kurarak, görev alanıyla ilgili yayınlar yapabilecek.

    Akademi bünyesinde oluşturulacak Danışma Kurulu ise Adalet Bakanı'nın görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında, Bakanlıkta görev yapan üst kademe kamu yöneticileri arasından Bakanın belirlediği üç üye ile üç yıl için belirlenen üyelerden oluşacak.

    adalet
    Copyright: Getty Images
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