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TGC: Gazeteciler serbest bırakılmalı, gazetecilik suç değildir

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "Gazeteciler serbest bırakılmalı, gazetecilik suç değildir" dedi.

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Özet

  1. TGC'den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü açıklaması: Gazeteciler serbest bırakılmalı, gazetecilik suç değildir
  2. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti

Canlı anlatım

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  1. TGC: Haberin özgür olmadığı bir dönemden geçiyoruz

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Gazeteciler özgür bırakılmalı. Gazetecilik suç değildir” dedi.

    TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    Quote Message: (…) Haberin özgür olmadığı, gazeteciliğin evrensel basın ölçütlerine göre yapılamadığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Basın sektöründe onbinlerce gazeteci işsiz ve mesleğini yapamamanın ızdırabını yaşıyor."
    Quote Message: (…)Hak ihlallerini yazan, gündeme getiren gazeteciler suçlanıp cezalandırılırken, hak ihlallerini gerçekleştirenlerin toplumda serbestçe dolaşmaları adaletle bağdaşmıyor, yargı bağımsızlığı, editoryal bağımsızlık işlemiyor. İç barışı sağlamakla yükümlü siyasetçiler nefret söylemleriyle toplumu bölünmeye itiyor. Ülkemiz bu ayıplardan arınmalı, bunu gerçekleştirmesi gerekenler ise siyasetçiler ve iktidarlardır. Şu unutulmamalı ki gazeteciler dönemlerin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın bir meslektir. Bütün güç koşullara rağmen ayaktadır, ayakta kalmaya da devam edecektir, bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklardır. "
    Quote Message: 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesleğini özenle ve özveriyle yapan bütün gazetecilere kutlu olsun. Umuyoruz ki gelecekte, demokrasinin yeşerdiği, cezaevlerinde gazetecisi bulunmayan aydınlık ve barışçıl bir ülkede 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü’nü gururla kutlayacağız, bu en büyük dileğimiz.”
    Basın
    Copyright: EPA

  2. Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara’da katıldığı asker cenazesinde saldırıp serbest kalan Osman Sarıgün’ün, mahkemede verdiği ifadede “Polis evime geldi. Herhangi bir işlem yapmadan gitti. Tedirgin oldum” dediği bildirildi.

    Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre Sarıgün, Ankara Çubuk Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifade de şunları söyledi:

    Quote Message: Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti. Polis ekiplerinden sonra jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında teslim olmak istedim ama ona da cesaret edemedim."
    Quote Message: Yumruğum Kemal Kılıçdaroğlu'na denk gelmiş. Ben, olay sırasında Kılıçdaroğlu'nu tam olarak görmedim. Kılıçdaroğlu'na küfür ya da hakaret etmedim."
    Sarıgün
    Copyright: DHA
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