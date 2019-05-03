Canlı
TGC: Gazeteciler serbest bırakılmalı, gazetecilik suç değildir
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "Gazeteciler serbest bırakılmalı, gazetecilik suç değildir" dedi.
Özet
- TGC'den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü açıklaması: Gazeteciler serbest bırakılmalı, gazetecilik suç değildir
- Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti
Canlı anlatım
time_stated_uk
TGC: Haberin özgür olmadığı bir dönemden geçiyoruz
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Gazeteciler özgür bırakılmalı. Gazetecilik suç değildir” dedi.
TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün: Polis evime geldi, işlem yapmadan gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara’da katıldığı asker cenazesinde saldırıp serbest kalan Osman Sarıgün’ün, mahkemede verdiği ifadede “Polis evime geldi. Herhangi bir işlem yapmadan gitti. Tedirgin oldum” dediği bildirildi.
Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre Sarıgün, Ankara Çubuk Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifade de şunları söyledi: