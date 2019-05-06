Yüksek Seçim Kurulu itirazlarla ilgili kararını vermek için toplanacak

Getty Images Copyright: Getty Images

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP ve MHP'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili YSK'nın en geç Cuma günü karar vermesi bekleniyordu ancak haftabaşına ertelendi.

YSK bugün düzenlenecek oturumda seçimlerin yenilenmesi istemine yönelik bu itirazları inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine ilişkin muhalefeti eleştirdi, 'şaibe ve yolsuzluk' olduğunu söyleyip "Vatandaşım bana soruyor, bu seçim yenilenmeli" dedi.

Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yana olduklarını söyledi. Bahçeli, "Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.

Geçtiğimiz ay mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin sonuçlanmaması adına birilerinin "ellerinden geleni yaptığını" , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "sahte delil üretildiğini" söylüyor.