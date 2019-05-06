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Yüksek Seçim Kurulu itirazlarla ilgili kararını vermek için toplanacak
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Özet
- Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki seçimlere yönelik itirazlarla ilgili kararını vermesi bekleniyor
- ABD ile S-400 ve F-35 gerginliği: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'da
- CHP MYK toplanacak
Canlı anlatım
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İstanbul seçimleri: YSK'nın kararı bekleniyor, taraflar ne diyor?
31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP ve MHP'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili YSK'nın en geç Cuma günü karar vermesi bekleniyordu ancak haftabaşına ertelendi.
YSK bugün düzenlenecek oturumda seçimlerin yenilenmesi istemine yönelik bu itirazları inceleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul seçimlerine ilişkin muhalefeti eleştirdi, 'şaibe ve yolsuzluk' olduğunu söyleyip "Vatandaşım bana soruyor, bu seçim yenilenmeli" dedi.
Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yana olduklarını söyledi. Bahçeli, "Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" dedi.
Geçtiğimiz ay mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin sonuçlanmaması adına birilerinin "ellerinden geleni yaptığını" , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "sahte delil üretildiğini" söylüyor.
Post update
Türkiye'de günün öne çıkan sıcak gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili itirazlara yönelik kararını vermesi bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'da.
Stoltenberg Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başlıca gündem maddesi, ABD ile gerginliğe neden olan Rus yapımı S-400 savunma sistemleri ve F-35'lerin teslimi konusu.