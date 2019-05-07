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CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor: ‘Ülkemizin geleceği adına en doğru kararı almak için toplanıyoruz’
Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- CHP Parti Meclisi Ankara'da saat 10.00'da toplanıyor.
- Toplantıya Ekrem İmamoğlu da katılacak.
- Dolar/TL yüzde 1'e yakın 6.13 seviyesinin üzerine çıktı.
Canlı anlatım
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TL güne yüzde 1’e yakın değer kaybıyla başladı: Dolar/TL 6.13’ün üzerinde
İstanbul seçimlerinin yenileneceğinin açıklanmasıyla dün TL’de başlayan değer kaybı bu sabah da devam ediyor.
Dolar/TL kuru 6,13 seviyesini aşmış durumda. TL’nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı yüzde 0,80 düzeyinde. Yılbaşından bu yana ise TL, Dolar’a karşı yüzde 15.90 değer kaybetti.
Türkiye piyasalarını takip eden yatırımcılar, İstanbul için yeniden seçime gidilecek olmasının yapısal reform takvimini aksatabileceğini söylüyor ve bunun da TL’ye dayalı varlıklar için olumsuz bir gelişme olduğunu ifade ediyor.
Verisk Maplecroft varlık yönetimi şirketinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Anthony Skinner, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdiği piyasa notunda “Siyasi alacakaranlık kuşağındayız. Ekonomi öncelik olmaktan çıktı” dedi.
CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor: ‘Ülkemizin geleceği adına en doğru kararı almak için toplanıyoruz’
Yüksek Seçim Kurulu’nun AKP’nin başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesinin ardından CHP’nin Parti Meclisi bugün Ankara’da toplanıyor.
Yaklaşık bir saat sonra CHP Genel Merkezi’nde başlaması beklenen toplantıya, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı seçilen, ancak YSK’nın dünkü kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu da katılacak.
CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Parti kurullarımızla ülkemizin geleceği ve demokrasimiz adına en doğru kararı almak için toplanıyoruz" dedi.