CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor: ‘Ülkemizin geleceği adına en doğru kararı almak için toplanıyoruz’

Getty Images Copyright: Getty Images

İstanbul seçimlerinin yenileneceğinin açıklanmasıyla dün TL’de başlayan değer kaybı bu sabah da devam ediyor.

Dolar/TL kuru 6,13 seviyesini aşmış durumda. TL’nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı yüzde 0,80 düzeyinde. Yılbaşından bu yana ise TL, Dolar’a karşı yüzde 15.90 değer kaybetti.

Türkiye piyasalarını takip eden yatırımcılar, İstanbul için yeniden seçime gidilecek olmasının yapısal reform takvimini aksatabileceğini söylüyor ve bunun da TL’ye dayalı varlıklar için olumsuz bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

Verisk Maplecroft varlık yönetimi şirketinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Anthony Skinner, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdiği piyasa notunda “Siyasi alacakaranlık kuşağındayız. Ekonomi öncelik olmaktan çıktı” dedi.