Saadet Partisi'nden açıklama: 23 Haziran’da seçimlere aynı adayla katılacağız

AFP Copyright: AFP Brezilya Yüksek Mahkemesi (arşiv foto) Image caption: Brezilya Yüksek Mahkemesi (arşiv foto)

Ankara’nın iadesini talep ettiği, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçladığı iş adamını Brezilya mahkemesi serbest bıraktı.

Türkiye’nin Gülen yapılanmasına üye olmakla ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde rol almakla suçladığı iş adamı Ali Sipahi, Nisan ayında Brezilya’da gözaltına alınmıştı.

Brezilya üst mahkemesi, 12 yıldır ülkede yaşayan ve çift pasaport sahibi Sipahi’yi serbest bıraktı.

Ankara’nın iade talebine ise hükümetten henüz yanıt gelmedi.

31 yaşındaki Sipahi, 12 yıldır Brezilya’da yaşıyor. Sao Paulo’da bir lokanta işleten Sipahi, Gülen yapılanmasının etkili olduğu iddia edilen Brezilya-Türkiye Kültür Merkezi ve Türkiye-Brezilya Ticaret ve Endüstri Odası üyesi.

AFP'ye konuşan avukatı Theo Dias, “Masum bir vatandaşın hapsedilmesini iptal eden bu karar önemli bir adımdı, sonraki adımları da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz” dedi.