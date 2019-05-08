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Saadet Partisi'nden açıklama: 23 Haziran’da seçimlere aynı adayla katılacağız
Saadet Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar, 23 Haziran seçiminde adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Saadet Partisi İstanbul adayı 23 Haziran'da çekilmeme kararı aldı
Canlı anlatım
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Brezilya mahkemesi Ankara'nın iadesini talep ettiği iş adamını serbest bıraktı
Ankara’nın iadesini talep ettiği, Gülen yapılanmasına üye olmakla suçladığı iş adamını Brezilya mahkemesi serbest bıraktı.
Türkiye’nin Gülen yapılanmasına üye olmakla ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde rol almakla suçladığı iş adamı Ali Sipahi, Nisan ayında Brezilya’da gözaltına alınmıştı.
Brezilya üst mahkemesi, 12 yıldır ülkede yaşayan ve çift pasaport sahibi Sipahi’yi serbest bıraktı.
Ankara’nın iade talebine ise hükümetten henüz yanıt gelmedi.
31 yaşındaki Sipahi, 12 yıldır Brezilya’da yaşıyor. Sao Paulo’da bir lokanta işleten Sipahi, Gülen yapılanmasının etkili olduğu iddia edilen Brezilya-Türkiye Kültür Merkezi ve Türkiye-Brezilya Ticaret ve Endüstri Odası üyesi.
AFP'ye konuşan avukatı Theo Dias, “Masum bir vatandaşın hapsedilmesini iptal eden bu karar önemli bir adımdı, sonraki adımları da önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz” dedi.
Saadet Partisi'nden açıklama: 23 Haziran’da seçimlere aynı adayla katılacağız
Saadet Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Necdet Gökçınar, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde herhangi bir aday lehine çekilmeyeceğini, partide aynı adayla seçime girmek konusunda görüş birliği oluştuğunu duyurdu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 23 Haziran’daki İstanbul seçimiyle ilgili saat 12.00’de bir açıklama yapacağını duyurmuştu.
Saadet Partisi, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde CHP ve İyi Parti’yle ittifak yapmış, 31 Mart yerel seçimleri için ise iki partinin ittifakına katılmamış; İstanbul’da aday çıkarmıştı.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Başdanışmanı ve partinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Gökçınar, 31 Mart’ta İstanbul’da 103.300 oy, yani toplam oyun yüzde 1,21'ini almıştı.