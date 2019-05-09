Mardin merkezli Gülen yapılanması operasyonu: Eski Emniyet personeli 12 kişi gözaltında - Türkiye'de bugün

'Dumansız sigara'nın Türkiye'ye sokulması yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, özellikle Kıbrıs ve Ukrayna’dan Türkiye’ye sokulan ve normal sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddia edilen ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı.
Milliyet gazetesinin haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazıda, piyasada, tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350 dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığına dikkat çekildi.
Cihazla ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmadığı belirtilen yazıda, özellikle yurtdışından uçakla gelen yolcuların bu ürünleri beraberinde getirdiği ve bu üründen dolayı sıkıntı yaşandığı vurgulandı.
Mardin merkezli Gülen yapılanması operasyonu: Eski Emniyet personeli 12 kişi gözaltında
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Yapılanması soruşturması kapsamında, KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve zanlılar gözaltına alındı.
Canlı anlatım
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'Dumansız sigara'nın Türkiye'ye sokulması yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, özellikle Kıbrıs ve Ukrayna’dan Türkiye’ye sokulan ve normal sigaraya göre daha az zararlı olduğu iddia edilen ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı.
Milliyet gazetesinin haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazıda, piyasada, tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350 dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığına dikkat çekildi.
Cihazla ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmadığı belirtilen yazıda, özellikle yurtdışından uçakla gelen yolcuların bu ürünleri beraberinde getirdiği ve bu üründen dolayı sıkıntı yaşandığı vurgulandı.
Mardin merkezli Gülen yapılanması operasyonu: Eski Emniyet personeli 12 kişi gözaltında
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Yapılanması soruşturması kapsamında, KHK ile görevinden ihraç edilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve zanlılar gözaltına alındı.
Mardin'e götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.