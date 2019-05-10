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Dolar-TL: Kur, Türk bankalarının TL alımı sonrası düştü
Türk bankalarının sadece Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde yaptığı alımlar sonrası Türk Lirası'nın, ABD doları karşısında değer kazandığı belirtildi. Bloomberg'ün para piyasası işlemcilerine dayanan haberinde, piyasanın sığ olduğu saatlerde yapılan TL alımları sonrası Dolar/TL kuru 6,04 seviyesine kadar geriledi. Kur daha sonra 6,12 seviyesinde seyretmeye başladı. Türkiye'de gün boyu yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dolar-TL kuru 6,12 seviyesinde seyrediyor.
Canlı anlatım
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Tecavüz edilip öldürülen Sedanur'un davası güvenlik nedeniyle Yozgat'ta görülecek
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in tecavüz edilip öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 sanığın davası güvenlik nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sedanur Güzel, 16 Eylül 2018'de evlerinin önünde oynarken kaybolmuş, cesedi 7 gün sonra köye 1 kilometre mesafede, üzeri taşlarla örtülü şekilde bulunmuştu.
Küçük kızı cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konulmuştu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi.
Dolar-TL kuru 6,12 seviyelerine geriledi
Türk bankalarının sadece Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde yaptığı alımlar sonrası Türk Lirası'nın, ABD doları karşısında değer kazandığı belirtildi. Bloomberg'ün para piyasası işlemcilerine dayanan haberinde, piyasanın sığ olduğu saatlerde yapılan TL alımları sonrası Dolar/TL kuru 6,04 seviyesine kadar geriledi.
Kur daha sonra 6,12 seviyesinde seyretmeye başladı.
Dolar-TL kuru dün 6,25'e dayanmıştı.
Euro en düşük 6,80 lira ve en yüksek 6,69 lirayı gördükten sonra, 6,88 seviyesinde, Sterlin ise en düşük 7,88 lira ve en yüksek 8,08 lirayı gördükten sonra 7,97 seviyesinde işlem görüyor.