Dolar-TL: Kur, Türk bankalarının TL alımı sonrası düştü

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Türk bankalarının sadece Asya piyasalarının açık olduğu saatlerde yaptığı alımlar sonrası Türk Lirası'nın, ABD doları karşısında değer kazandığı belirtildi. Bloomberg'ün para piyasası işlemcilerine dayanan haberinde, piyasanın sığ olduğu saatlerde yapılan TL alımları sonrası Dolar/TL kuru 6,04 seviyesine kadar geriledi.

Kur daha sonra 6,12 seviyesinde seyretmeye başladı.

Dolar-TL kuru dün 6,25'e dayanmıştı.

Euro en düşük 6,80 lira ve en yüksek 6,69 lirayı gördükten sonra, 6,88 seviyesinde, Sterlin ise en düşük 7,88 lira ve en yüksek 8,08 lirayı gördükten sonra 7,97 seviyesinde işlem görüyor.