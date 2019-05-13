Soma faciasının 5. yıldönümü

T.C. Merkez Bankası, Mart 2019 ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, cari işlemler açığı martta 589 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomistler, bu ay için cari işlemler hesabının 960 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

2018'in aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının martta 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesinin bunda en büyük etken olduğubelirtiliyor.

Cari açık 12 aylık dönemde 12.83 milyar dolar oldu.