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Soma faciasının 5. yıldönümü
Bugün, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının beşinci yıldönümü. #Soma ve #SomaKatliamı etiketleriyle sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşılıyor. Günün önemli gelişmelerini aktarıyoruz.
Bugün, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının beşinci yıldönümü. #Soma ve #SomaKatliamı etiketleriyle sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşılıyor. Günün önemli gelişmelerini aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Türkiye Mart ayında 589 milyon dolar cari açık verdi
T.C. Merkez Bankası, Mart 2019 ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
Buna göre, cari işlemler açığı martta 589 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ekonomistler, bu ay için cari işlemler hesabının 960 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.
2018'in aynı ayına göre ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının martta 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesinin bunda en büyük etken olduğubelirtiliyor.
Cari açık 12 aylık dönemde 12.83 milyar dolar oldu.
Gülen yapılanması operasyonunda 46 eski polis gözaltına alındı
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, “FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması” içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 59'u kamudan ihraç, 5'i açıkta 64 eski polis hakkında gözaltı kararı verilmişti.
301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının 5. yıldönümü
Bugün, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının beşinci yıldönümü.
13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madenci hayatını kaybetmişti. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan “iş ve maden kazası” olarak tarihe geçti. Vardiya değişimi sırasında meydana gelen yangın patlamaya neden olduğunda 787 işçi yer altındaydı.
Soma faciası davasının 11 Temmuz 2018 günü görülen karar duruşmasında maden patronu sanık Can Gürkan’ın, taksirle öldürme suçundan 15 yıl hapsine ve 3 yıl maden işletme işinden men edilmesine karar verildi.
Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl hapsine ve 3 yıl maden işletme işinden men edilmesine karar verildi.
Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.
Dava daha sonra istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi Can Gürkan’ın serbest bırakılmasına, maden işletmeme cezasının da kaldırılmasına karar verdi.
Soma faciasının yıldönümü nedeniyle sosyal medyada #Soma ve #SomaKatliamı etiketiyle pekçok paylaşım yapılıyor.