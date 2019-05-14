Canlı

Hakkari'de 1 asker hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırının PKK tarafından düzenlendiği belirtildi. Türkiye'de gün içerisinde meydana gelen gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Hakkari'de 1 asker hayatını kaybetti

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu istifa ettiği iddiasını yalanladı

    Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, ismini vermediği kaynaklarına dayanarak, AKP İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yeneroğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul kararına yönelik eleştirileri sonrası partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini öne sürdü.

    Mustafa Yeneroğlu’ndan ise bu iddiaya yalanlama geldi.

    View more on twitter
    View more on twitter

  2. Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma: 34 gözaltı kararı

    Anadolu Ajansı, Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü helikopter pilotu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

    Ayrıntılar birazdan...

  3. Hakkari'de 1 asker hayatını kaybetti

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA), saldırıda hayatını kaybeden askerin ismini 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci olarak açıkladı.

    Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının PKK tarafından düzenlendiği belirtildi.

    Açıklamada 13 Mayıs’ta Alandüzü mevkisinde doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu bir askerin yaralandığı, yaralı askerin sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

    DHA, haberin Demirci'nin memleketi Ordu'daki ailesine ulaştığını, acılı ailenin mahalledeki komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldığını bildirdi.

Yukarı dön