Hakkari'de 1 asker hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen saldırıda 1 asker hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA), saldırıda hayatını kaybeden askerin ismini 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Volkan Demirci olarak açıkladı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının PKK tarafından düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada 13 Mayıs’ta Alandüzü mevkisinde doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu bir askerin yaralandığı, yaralı askerin sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

DHA, haberin Demirci'nin memleketi Ordu'daki ailesine ulaştığını, acılı ailenin mahalledeki komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldığını bildirdi.