Çavuşoğlu: S-400'ü erteleme ya da durdurma söz konusu değil

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Salı günü öğleden sonra, TBMM binasının ziyaretçi kabul bölümünde, DHKP/C bağlantısı tespit edilen iki kişinin görevli personeli rehin almaya çalışması olayıyla ilgili olarak CHP Milletvekili Mahmut Tanal açıklama yaptı.

"Söz konusu şahısları kesinlikle ama kesinlikle tanımıyorum, hayatımda hiç karşılaşmadım" diyen Tanal, şüpheli Mulla Zincir'in Salı günü daha erken saatlerde odasına ziyaretçi olarak girmiş olduğunu, daha sonra çıkarak yaklaşık 3 saat sonra Eylem Yücel adlı kişiyle yeniden Meclis'e girmeye çalıştığını belirtti. Mulla Zincir'in girişte yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde örgütle bağlantısı tespit edildiyse daha erken saatlerde Meclis'e girişine nasıl izin verildiğini sorup tepki gösterdi:

"Polis, GBT sorgulaması sonucu şahısların terör örgütleriyle bağlantılarını tespit edip beni uyarması gerekirken bunu yapmamıştır. Hiçbir milletvekilinin ziyaretçilerin meclise girişine izin verme yetkisi yoktur. Danışman arkadaşlarımız randevu isteyen kişileri kimlik numaralarıyla sisteme bildirir, Meclis İdaresi bu talebi onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir. Yasaklı olan kişilerin Meclis'e alınmaması gerekiyor, kimin girişinin sakıncalı olup olmadığını 600 milletvekili bilemez, bunu GBT'sini ve sorgulamasını yapan emniyet yetkilileridir, meclis idaresi tespit edip ona göre izin verir ya da vermez" dedi.

Tanal bu kişinin Meclis'e yeniden girişi için randevu sistemine tarafınca bir giriş yapılmadığına da dikkat çekti.

'Şahsımı bu saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışanları kınıyorum'

Saldırı girişiminde bulunan şüphelilerin bazı basın kuruluşlarında kendisi ile ilişkilendirilmeye çalışılmasına da tepki gösteren Tanal şöyle devam etti:

"Bu menfur olay üzerinden 5 saat geçtikten sonra son dakika haberi olarak basına servis edilmiştir. olayın olduğu saat 15, olayın servis edildiği saat 5 saat sonra. Burada aslında yaratılmak istenen, hadise, menfur olay, geceleyin olmuş gibi bir karanlık emelle Mahmut Tanal'ı da bu alana çekerek nasıl CHP'yi nasıl milletvekili terör örgütleriyle ilişkilendirebiliriz, nasıl irtibatlandırabiliriz, asıl amaç ve hedef, 5 saat sonraki servisin asıl amacı budur. 'Mahmut Tanal izin verdi' diye yazarak, şahsımı bu menfur saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışan basını kınıyorum. Çünkü bu hadisede bir mağdur varsa, o mağdur yaralanan kardeşim polistir, rehin alınmak istenen meclis personelidir ve aynı zamanda mağdur olan benim."

Tanal Meclis'teki masasında 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda DHKP-C üyeleri tarafından öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafının durduğunu belirterek "Benim masamda duran yargı şehidimiz Mehmet selim kiraz. dhkp-c terör örgütü tarafından şehit edilen bir savcımız, ben her gün mesaime gelirken masamda duran bir yargı şehidi ve ben nasıl olur da böyle bir terör örgütüyle görüşebilirim, konuşabilirim. Akla mantığa nasıl uyar. Bu anlamda eğer bu şahıs fırsat bulsaydı beni rehin alabilirdi." dedi.