Çavuşoğlu: S-400'ü erteleme ya da durdurma söz konusu değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 kriziyle ilgili, "S-400 bitmiş bir anlaşmadır, erteleme ya da durdurma söz konusu değildir" dedi. Reuters ve Bloomberg, ABD'nin Ankara'nın S-400 alımını ertelemesi için 'yeni bir teklif sunduğunu' yazmıştı.
Özet
- YSK Başkanı Sadi Güven: 31 Mart’ta kim oy kullanma hakkında sahip idiyse 23 Haziran’da da sahip olacak
- Bankaların birbirleriyle yaptıkları ve Hazine'ye yapılanlar hariç kambiyo satışlarında satış tutarı üzerinden binde 1 vergi alınacak
- Yurtdışı e-ticaret alışverişlerinde vergi muafiyeti kaldırıldı
- Yurt dışından cep telefonu getirerek kullanabilme sıklığı iki yıldan üç yıla çıkarıldı
Canlı anlatım
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Anayasa Mahkemesi'nden 'Kırmızılı Kadın'ın başvurusuna ret
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerinde polisin yüzüne biber gazı sıktığı Ceyda Sungur'un Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru sonuçlandı. AYM, Sungur'a gaz sıkılırken Anayasa ile güvence altına alınan "kötü muamele yasağının ihlâl edilmediğine" oy çokluğuyla karar verdi.
Ceyda Sungur başvurusunda, polisin orantısız güç kullanması ve polis memuru hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtmişti.
Gezi Parkı eylemlerinde "kırmızılı kadın" olarak tanınan Ceyda Sungur başvurusunda, 28 Mayıs 2013'te şiddete içeren herhangi bir davranışta bulunmadan katıldığı protesto eyleminde polis memuru Fatih Z'nin yakın mesafeden yüzüne sıvı gaz sıkması sonucu yaralandığını belirtmişti.
Yapılan yargılama sonucunda, polis memuru Fatih Z'nin "Kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis ve diğer göstericilere yönelik eylemi nedeniyle 10 ay olmak üzere toplam 20 ay hapis cezası verilmişti. Sungur AYM'ye başvurusunda polis memuruna verilen bu cezaların da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yani ertelenmesine karar verildiğini hatırlatmış, bunun da 'caydırıcılıktan uzak' olduğunu ifade etmişti.
İstanbul Boğazı'nda Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan gemi sahibine 206 milyon TL para cezası verildi
İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan Malta bandıralı Vitaspirit gemisinin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpması sonucu, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının işleyen faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL ceza almasına karar verildi.
İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşma kapsamında açıklanan rapora göre, olayda kasıt, pervasız bir davranış gerçekleşmediği, bu nedenle davacının sorumluluğu sınırlandırma hakkının olduğu belirtildi.
Yalıda 7 Nisan 2018'de meydana gelen olayda oluşan hasara ilişkin ödenmesine karar verilecek tazminat miktarı ise mahkemenin belirlediği bu paradan tahsil edilecek.
Aşı boyasıyla İstanbul Boğazı'nın en bilinen yapılarından biri olan yalı, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit'in başhekimliğini yürüten Hekimbaşı Salih Efendi'nin ailesine ait.
Vitaspirit adlı 225 metre boyundaki dökme yük gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru seyir halindeyken Boğaz geçişi sırasında dümeninin kilitlendiği belirtilmişti.
Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in arasında bulunduğu 13 sanığa "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 10 ay hapis cezası verildi
AA'nın haberine göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de bulunduğu 13 sanığı "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.
MİT Tırları ile ilişkili davada Enis Berberoğlu hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, Erdem Gül hakkındaki davanın da düşürülmesine karar verildi
MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki karar belli oldu.
Enis Berberoğlu hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, Erdem Gül hakkındaki davanın da düşürülmesine hükmetti.
Heyet, Berberoğlu'nun hükümle birlikte hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verdi.
Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ileterek yayımlattığı gerekçesi ile "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklandı.
14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu.
2. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.
Berberoğlu'nun avukatları bu cezayı Yargıtay'a taşımışlardı.
Yargıtay, Berberoğlu'nun milletvekilliği sona erene kadar cezasının infazının durdurulmasına ve serbest bırakılmasına karar vermişti. Berberoğlu, Eylül 2018'de serbest bırakılmıştı.
İstanbul'da öğrenci toplu ulaşım kartı aylık 40 TL'ye düşürüldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi aylık öğrenci Akbil'inin fiyatının 85 TL'den 40 TL'ye düşürülmesini kabul etti.
İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında toplanan mecliste, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci akbilinin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi oy birliğiyle kabul edildi. 200 olan geçiş sayısında ise değişiklik yapılmadı.
Daha önceki bayramlarda yüzde 50 indirimli seyahat ediliyordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bir diğer karar ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Açık Öğretim Sınavı, Liseye Geçiş Sınavı ve Kamu Personeli Seçme Sınavlarına gireceklere de toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
15 - 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 25 - 26 Mayıs'taki Açık Öğretim Fakültesi Sınavları, 1 Haziran'daki Liseye Geçiş Sınavları ile 14-20-21 ve 28 Temmuz'da yapılacak KPSS'ye girecek öğrenci, memur adayları ve sınav görevlileri sınav giriş belgelerini veya görevli belglerini göstererek ücretsiz seyahat edebilecek.
Mahmut Tanal Meclis'e saldırı girişimiyle ilgili konuştu: Şüpheli şahsın odama kadar girişine nasıl izin verildi?
Salı günü öğleden sonra, TBMM binasının ziyaretçi kabul bölümünde, DHKP/C bağlantısı tespit edilen iki kişinin görevli personeli rehin almaya çalışması olayıyla ilgili olarak CHP Milletvekili Mahmut Tanal açıklama yaptı.
"Söz konusu şahısları kesinlikle ama kesinlikle tanımıyorum, hayatımda hiç karşılaşmadım" diyen Tanal, şüpheli Mulla Zincir'in Salı günü daha erken saatlerde odasına ziyaretçi olarak girmiş olduğunu, daha sonra çıkarak yaklaşık 3 saat sonra Eylem Yücel adlı kişiyle yeniden Meclis'e girmeye çalıştığını belirtti. Mulla Zincir'in girişte yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde örgütle bağlantısı tespit edildiyse daha erken saatlerde Meclis'e girişine nasıl izin verildiğini sorup tepki gösterdi:
"Polis, GBT sorgulaması sonucu şahısların terör örgütleriyle bağlantılarını tespit edip beni uyarması gerekirken bunu yapmamıştır. Hiçbir milletvekilinin ziyaretçilerin meclise girişine izin verme yetkisi yoktur. Danışman arkadaşlarımız randevu isteyen kişileri kimlik numaralarıyla sisteme bildirir, Meclis İdaresi bu talebi onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir. Yasaklı olan kişilerin Meclis'e alınmaması gerekiyor, kimin girişinin sakıncalı olup olmadığını 600 milletvekili bilemez, bunu GBT'sini ve sorgulamasını yapan emniyet yetkilileridir, meclis idaresi tespit edip ona göre izin verir ya da vermez" dedi.
Tanal bu kişinin Meclis'e yeniden girişi için randevu sistemine tarafınca bir giriş yapılmadığına da dikkat çekti.
'Şahsımı bu saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışanları kınıyorum'
Saldırı girişiminde bulunan şüphelilerin bazı basın kuruluşlarında kendisi ile ilişkilendirilmeye çalışılmasına da tepki gösteren Tanal şöyle devam etti:
"Bu menfur olay üzerinden 5 saat geçtikten sonra son dakika haberi olarak basına servis edilmiştir. olayın olduğu saat 15, olayın servis edildiği saat 5 saat sonra. Burada aslında yaratılmak istenen, hadise, menfur olay, geceleyin olmuş gibi bir karanlık emelle Mahmut Tanal'ı da bu alana çekerek nasıl CHP'yi nasıl milletvekili terör örgütleriyle ilişkilendirebiliriz, nasıl irtibatlandırabiliriz, asıl amaç ve hedef, 5 saat sonraki servisin asıl amacı budur. 'Mahmut Tanal izin verdi' diye yazarak, şahsımı bu menfur saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışan basını kınıyorum. Çünkü bu hadisede bir mağdur varsa, o mağdur yaralanan kardeşim polistir, rehin alınmak istenen meclis personelidir ve aynı zamanda mağdur olan benim."
Tanal Meclis'teki masasında 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'nda DHKP-C üyeleri tarafından öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafının durduğunu belirterek "Benim masamda duran yargı şehidimiz Mehmet selim kiraz. dhkp-c terör örgütü tarafından şehit edilen bir savcımız, ben her gün mesaime gelirken masamda duran bir yargı şehidi ve ben nasıl olur da böyle bir terör örgütüyle görüşebilirim, konuşabilirim. Akla mantığa nasıl uyar. Bu anlamda eğer bu şahıs fırsat bulsaydı beni rehin alabilirdi." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e saldırı girişimiyle ilgili konuştu: "Erkek zanlıyla ilgili herhangi bir arama yok; kadın olan kişinin hakkında da örgüt üyeliğinden değil başka bir suçtan arama var"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DHKP/C örgütü mensubu olduğu söylenen bir erkek ve bir kadının saldırı girişiminde bulundukları TBMM'ye girişlerinde gözaltına alınmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Zanlılar için 4 gün gözaltı süresi verilmişti.
DHA'ya göre dün saat 15.00 sıralarında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, TBMM ziyaretçi kabul salonuna geldi.
Mulla Zincir, ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırıp, rehin almak istedi. Mulla Zincir ve Eylem Yücel, TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirildi.
Şüphelilerin üst aramasında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan ilk incelemesinde, DHKP/C örgütü ile irtibatları saptandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında iki şüpheliyle ilgili 14 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 4 günlük gözaltı süresi talimatı verildiği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Nisan ayında bütçe açığı 18,3 milyar lira oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre Nisan ayında 18,3 milyar lira, Ocak-Nisan döneminde 54,5 milyar TL bütçe açığı meydana geldi.
Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Nisan döneminde 330 milyar 430 milyon lira harcama yapıldı. Bütçe gelirleri ise bu dönemde 275 milyar 952 milyon lirayı buldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre bütçe açığının 2019 yılında 80,6 milyar TL olması hedefleniyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,31 Mart yerel seçimi usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmayı Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerine ait olmak üzere üç ana soruşturma dosyasında birleştirdi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan çok sayıda soruşturmayı, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerine ait olmak üzere üç ana soruşturma dosyasında birleştirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre savcılık, Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir İlçe Seçim Kurullarına yazı yazarak, tüm sandıklara ait bilgileri istedi:
1- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri"
2- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandık başkan ve üyelerinin atanmasına esas işlemlerde görev alan tüm memurların kimlik ve iletişim bilgileri"
3- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklardan çıkan oyların sisteme girişinde görevli tüm personelin kimlik ve iletişim bilgileri"
4- "Sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince/siyasi partilerce gönderilen listelerin örneği"
5- "Başkanlığınızca atanan kişilerin mazeret vesaire bir sebeple değiştirilmiş olması halinde, bu işlemlere esas dilekçeler ve alınan kararların örneği"
6- "Atamayla belirlenen sandık kurullarında seçim günü göreve gelmeme gibi bir sebeple oluşan değişiklikleri içerir evrakın örneği"
7- "Başkanlığınız bünyesinde kurulu sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazların, itiraz üzerine verilen kararların ve bu işlemlere esas tüm evrakın (sandık sonuç tutanakları, yeniden sayım sonrası tanzim edilen tutanak vs.) örneği)."
İlgili ilçe seçim kurulları da savcılığın istediği bu evrakları, toplam 26 klasör halinde hazırlayarak savcılığa ulaştırdı.
Savcılık, gönderilen bu evrakları 3 ilçe için ayrı ayrı olmak üzere sandık sandık tasnif ederek incelemelere başladı.
Bu kapsamda Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir'de tüm sandıklarda istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oyların sayımı ile sisteme girişinde usulsüzlük bulunup bulunmadığını, sandık kurullarında görevli kişilerin yasal şartları taşıyıp taşımadığını araştıracak.
Şule Çet davasında bugünkü duruşma sona erdi, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
Geçen yıl 24 Mayıs'ta Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet davasında bugünkü duruşma sona erdi, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.
Bir sonraki duruşma 10 Temmuz saat 10:00'da düzenlenecek.
Çavuşoğlu: S-400'ü erteleme ya da durdurma söz konusu değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan S-400 krizi ile ilgili "Erteleme ya da durdurma söz konusu değil. S-400 bitmiş bir anlaşma neden ertelemeyi konuşalım" dedi.
Reuters ve Bloomberg, ABD'nin Ankara'nın S-400 alımını ertelemesi için 'yeni bir teklif sunduğunu' yazmıştı.
Şule Çet davasının ikinci duruşması görülüyor: Avukat Umur Yıldırım, olay yerine ait görüntüler ve polis krokisini göstererek ‘Şule Çet’in plazadan atıldığını’ öne sürdü
Fundanur Öztürk
BBC Türkçe
Ankara’da şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Şule Çet davasının ikinci duruşması Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
Duruşma salonu önünde bekleyen kalabalığın önemli bir kısmı yer yetersizliğinden ötürü salona alınmadı. Duruşma salonu önünde izdiham yaşandı, pek çok avukat duruşma salonuna giremedi.
İçeri girebilen avukatlar, uygun bir salon ayarlanmadığı gerekçesiyle mahkeme heyetine tepki gösterdi.
Duruşma, Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım’ın savunması ile başladı.
Yıldırım, ilk duruşmadan sonra olay gecesine dair ortaya çıkan video görüntülerle, polisin olay yeri görüntüleri arasında fark olduğunu söyledi:
“Gece çekilen videolarda koltukların simetrik olduğu gözüküyor ancak olay yeri fotoğraflarında simetrinin bozulduğu gözüküyor. Çünkü koltuğun kenarındaki penceren Şule’yi attılar, koltukların pozisyonu bozuldu.”
“Gece çekilen videolarda Şule’nin atıldığı camın bir karış kadar bir açıklıkta olduğu görülüyor. Sabahki olay yeri görüntülerinde ise pencerenin son noktasına kadar açık olduğu görülüyor. Çünkü oradan Şule’yi attılar.”
“Stor perdeler, olay gecesi çekilen videolarda 30 santim aşağı pozisyonda. Olay yeri fotoğraflarında ise tamamen yukarıda olduğu görülüyor. Çünkü gece mahrem bir şey yaşanırken perdeleri kapattılar, sonra da tamamen açtılar.”
'Zanlı uyumuyordu'
Umur Yıldırım ayrıca olayın gerçekleştiği daireye dair polis krokisini projeksiyonla yansıttı ve bu krokiye göre, Şule’nin bedeninin düştüğü iddia edilen yerde değil, sanıklar tarafından atıldığını iddia ettikleri yerde bulunduğunu söyledi.
Yıldırım ayrıca sanıkların telefonlarının baz istasyonu kayıtlarına göre, Berk Akand’ın olayın gerçekleştiği süre içerisinde hareket halinde olduğunu ve iddia ettiğinin aksine uyumadığını ve olayın ‘hem sanığı hem de tanığı’ olduğunu söyledi:
“Berk Akand bu davanın en büyük sanığı olduğu kadar en büyük tanığıdır. Sanıkların aralarında çıkar çatışması var. Biz Berk’in itiraflarını bekliyoruz. Anlattıkları hikayeye bizim karnımız tok” dedi.
Akand ise bununla ilgili, “Ben uyumuyordum, kendimden geçmiştim. Ayakta durmuyordum ve bu yüzden uyuyordum. Ben itirafçı falan da olmadım. Sadece savcı ilk ifademi aldığı zaman, Çağatay’ın olaydan sonra bardaklarını yıkadığını söyledim. Savcı, ‘Kız düştükten sonra bardak mı yıkadı?’ diye sordu, ‘Evet efendim, kendisine sorarsınız’ dedim.”
Sanık avukatlarının, Çet’in babasının kendisine para göndermediği için intihar ettiği iddiasını hatırlatan Yıldırım, “Hangimiz babamız para göndermiyor diye kendimizi gidip plazanın 20’nci katından attık” dedi.
'Kızına sahip çıksaydın'
Tanıkların ifadesine sanık Çağatay Aksu’nun annesinin ifadesi ile başlandı.
Anne Aksu, “Oğlum o akşam beni aradığında bir iki saat işi olduğunu söyledi. En son gece ikiyi çeyrek geçe aradım. Ben ses tonundan alkol aldığını anladım. Sinirlendim Ramazan’da alkol içtiği için telefonu kapattım. ‘Biz anne Rıfkı’da oturduk, plazaya gittik. Anne odaya girdiğimde beli yarıya kadar sarkmıştı. ‘Ben gidiyorum’ dedi ve düştü’ dedi” yanıtını verdi” dedi.
Anne Aksu, sanık avukatı Umur Yıldırım’a seslenerek, “Bizim mal varlığımızı bu kadar insana açıklar mısınız? Şu anda kirada oturuyorum, arabam yok. Bu zamana kadar siz sosyal medyada hep konuştunuz biz sustuk” dedi.
Bu sözlerin ardından mahkeme salonunda gerilim yaşandı.
Salondaki sanık yakınları sık sık savunma avukatlarına cevap verdi, avukatlar mahkeme düzeninin sağlanması talebiyle mahkeme heyetine seslendi.
Bu sırada sanık Çağatay Aksu, Çet’in babası yönelerek, “Kızına sahip çıksaydın” dedi. Aksu’nun “Kızına sahip çıksaydın” sözü üzerine mağdur avukatları ile sanıklar arasında tartışma yaşandı.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, hakkındaki suçlamaları reddetti: "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı"
4 Ekim 2017'de tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, Çarşamba günü devam eden duruşmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.
ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA'da çalışan Metin Topuz, Eylül 2017'de gözaltına alındı ve Ekim başında tutuklandı.
Topuz, "Bağlantılarım işimin bir parçasıydı. Karar mercii ben değilim, üstüm tarafından söyleneni yaptım" dedi.
Metin Topuz'un "Fethullah Gülen Cemaati'ne üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve aralarında eski savcı ile üst düzey emniyet yetkililerinin de bulunduğu 121 kişiyle teması olduğu tespit edilmiş; 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk iddialarıyla ilgili operasyonu yürüten kişilerle "dış istihbarat ve ülkeler arasında aracılık yaptığı" öne sürülmüştü.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda Nisan ve Kasım’da birer hafta ara tatil olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"nin tanıtımını yaptı.
Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet davasının ikinci duruşmasında kalabalık saatlerdir salona girmeyi bekliyor
Geçen yıl 24 Mayıs'ta Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili olarak bugün ikinci duruşma düzenleniyor.
#ŞuleÇetİçinAdalet etiketiyle yapılan kampanyalar ve Şule Çet'in ölümündeki şüpheleri ortaya döken sosyal medya hesapları, Çet'in ölümüne dair cinayet ihtimalinin güçlenmesine neden olmuştu.
Olaydan hemen sonra 'intihar' diye başlatılan ve sonrasında savcısı değişen soruşturmada, zanlılar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
Zanlılar, olayın hemen ardından ifadeleri alınarak serbest bırakılmış ancak oluşan kamuoyu baskısı ve derinleşen soruşturma sonrası cinayet ve cinsel saldırı suçlaması ile tutuklanmıştı.
CHP, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde her sandıkta bir avukat bulundurmaya hazırlanıyor
Son dakikaİşsizlik oranı Şubat’ta yüzde 14,7'de kaldı
TÜİK’in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 14,7 olarak gerçekleşti, işsiz sayısı ise 4 milyon 730 bine yükseldi. İşsizlik oranı Ocak ayında da yüzde 14,7 seviyesindeydi.
Genç nüfusta işsizlik yüzde 26,1 olurken, kadın işsizliği de yüzde 16,9 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta kaydedilen işsizlik oranı geçen ay yüzde 26,7 ile verinin üç aylık dönemlerle toplanmaya başlamasından bu yana görülen en yüksek oran olmuştu.
YSK Başkanı Sadi Güven: 31 Mart’ta kim oy kullanma hakkında sahip idiyse 23 Haziran’da da kullanma hakkında sahip olacaktır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul büyükşehir belediye seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Yurt dışından cep telefonu getirerek kullanabilme sıklığı iki yıldan üç yıla çıkarıldı
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara yabancı misyon görevlileri hariç, göre yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanıma açılabilmesi için pasaporta kaydetme sıklığı iki yıldan üç yıla çıkarıldı.
Gümrük kanununun bazı maddelerinde değişikliğe göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euro üzerinde olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına ise muafiyet tanındı.
Kanunda yapılan diğer değişikliğe göre de posta ücretleri getirildikleri ülke ve birimlerine oranla artırıldı.
Yapılan değişikliğe göre kıymeti 1500 euro üzerinde olmamak kaydıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45. maddede yolcu beraberinde gelen eşya için 59. maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;
Böylece Amazon, Alibaba gibi uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euro'yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırılmış oldu.
Posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18-20 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.