Adalet Bakanı Gül: Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasak kaldırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart seçimleri YSK tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Gülen yapılanması üyeliği suçlamasıyla yargılanan bir kişinin hakkında ifade vermesinin istendiğine yönelik haberlerin ardından bu talepte bulunan bakanın adını bildiğini söyledi.

Eski CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu için düzenlenen anma töreninde konuşan İmamoğlu, “FETÖ sanığı bir tutuklunun, sizin ve Özlem Çerçioğlu’nun adını verirse serbest kalacağına dair mahkemede ifadesi oldu. Bundan sonra sizin tavrınız ne olacak?” sorusuna yanıt olarak “Tam bir kumpas. Seçime 13-14 gün kala, terörle ilgili suçlanan ve içeride olan bir kişinin yönlendirilmesi çabaları ve bu yönde yapılan çalışmalar, tek tek bunları tarih olarak beyan etmesi, bence şu anki tüm siyasileri zan altında bırakmıştır” dedi ve ekledi:

“Toplumun, bugünkü hükumete olan inancını kırmıştır. Belediye başkanı olacak bir kişinin ya da aday olacak bir kişinin yol haritasına taş koymak için nelerle uğraştığını gösteren çok üzücü bir olay.

“Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, ”İmamoğlu aleyhine ifade ver” diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor.

“Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum aldığım bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla bir değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle, dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir girişimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda, hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum.”