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Adalet Bakanı Gül: Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasak kaldırıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasağın kaldırıldığını açıkladı. Gül, "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi. Türkiye'de öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Moody's Türkiye'de bu yıl '2018'deki gibi kur krizi yaşanma riski olduğu' uyarısında bulundu
- Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya: Bir yanlışlık yaptık diyorsan 39 ilçeyi de iptal ediyorum dersin
- İzmir’de yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 41 kişi yakalandı
- Nisan’da konut satışları yüzde 18 azaldı, yabancılara satış yüzde 82 arttı
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Bilirkişi raporu: Şule Çet’in ayakkabısı vücudundan önce yere düştü, bu intihar davranış örüntüsüne aykırı
Ankara'da, plazanın 20'nci katından düşen üniversiteli Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, genç kızın sol ayakkabısının sağ kolunun altında, sağ ayakkabısının ise sol ayağının 155 santimetre ilerisinde bulunduğu belirtildi.
Raporda, "Düşme pozisyonunda yerle temas ile sol ayaktan fırlayan ayakkabının sağ dirsek altında kalma olasılığı bulunmadığından Şule Çet'in ayakkabısının vücudundan önce yere düştüğü açıktır. Bu durum olağan bir intihar davranış örüntüsüne ve sürecin olağan akışına aykırıdır" denildi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs tarihinde saat 03.50'de bir plazanın 20'nci katından düşerek, hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili tutuklanan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.
Adana Valiliği: Prof. Savaş için pasaport düzenlenecek
KHK ile ihraç edildikten sonra pasaportuna el konulan ve bu yüzden kanser tedavisi için yurt dışına çıkamayan Prof. Dr. Haluk Savaş'ın durumuyla ilgili Adana Valiliği'nden yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince istisnai haller kapsamında pasaport düzenlenecektir" denildi.
Ancak Savaş twitter hesabından, yurt dışına çıkışı konusunda bir ilerleme kaydedilmediğini duyurdu.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde akademisyenken ihraç edilen ve pasaportuna tahkik koyulan Savaş'ın kanseri ihraç edildikten sonra başladı ve tüm tedavilere rağmen iki kez nüksetti.
Savaş bunun üzerine tedavisine yurt dışında devam etmeye karar verdi. Yavaş hakkındaki mahkeme kararına göre yurt dışına çıkış yasağı bulunmuyor.Konuyla ilgili Fundanur Öztürk'ün ayrıntılı haberini bu linkten okuyabilirsiniz.
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Final Four için İspanya'da
Fenerbahçe Beko antrenörü Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes'in antrenörü Ergin Ataman THY EuroLeague Final Four karşılaşmaları için İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde kupayla poz verdi.
THY Euroleague tarihinde ilk defa Türkiye’den iki basketbol takımı yarı finalde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 17 Mayıs Cuma günü İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde final için yarışacak. Kazanan takım aynı gün oynanacak CSKA Moskova-Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak. Euroleague play-off serisinde Barselona Lassa'yı 3-2 geçen Anadolu Efes, 2001 yılından bu yana Final Four’a ilk kez katılma hakkı kazanıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar ile adından söz ettiren Fenerbahçe Beko ise Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'nin Final Four'da oynayamayacağını açıkladı. Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in katılım durumu ise maç öncesi belli olacak.
İki takımın oyuncuları ve başantrenörleri Final Four heyecanlarını BBC Türkçe ile paylaştı.
Adalet Bakanı Gül: Abdullah Öcalan’ın görüş yasağı kaldırıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasağın kaldırıldığını açıkladı.
Gül, “Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi” dedi.
Adalet Bakanı Gül’ün, açıklamasına karşın geçen Salı gününden beri mecliste HDP grup salonunda oturma eylemi yapan çocukları açlık grevindeki anneler, eylemlerini sonlandırmadılar.
Anneler, Abdullah Öcalan’a ilk avukat görüşü sağlanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, annelerle görüşmüş ve taleplerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ileteceğini söylemişti.
Öcalan’ın avukatlarından Rezan Sarıca ise geçen hafta ve bu hafta yaptıkları başvuruların henüz kabul edilmediğini, bu nedenle yasağın fiili olarak sürdüğünü söyledi.
Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,2’den 6,43’e yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın düzenlediği beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,2’den 6,43’e çıktı.
Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise yüzde 16,23’ten 16,68’e çıktı.
2019 büyüme beklentisi yarı yarıya azalarak yüzde 0,3’e inerken bu oran önümüzdeki yıl için de 2,9’dan 2,8’e düştü.
Çavuşoğlu: S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
Letonya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Soru - cevap bölümünde S-400 hava savunma sistemi hakkında bir soru sorulan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin acil önceliği, müttefiklerinden bir hava savunma sistemi almaktı Son 10 yılda ABD ve Avrupalı müttefiklerinden bunu alamadı. Bundan dolayı Rusya’dan aldık ve Rusya bizim için en iyi teklifi sundu” dedi ve ekledi:
“ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak ve NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir. ABD'lilerin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı; bu noktadaki bence S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. Baltık bölgesi olsun, Suriye olsun kuzey bölgelerde S-400'ler F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olacaktı. Suriye'de Rusların kontrolünde S-400'ler var, aynı şekilde
“Amerikan uçakları, İsrail F-35'leri bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Sınırın diğer tarafında da Norveç sınırında S-400'ler konuşlandırıldı ve burada Norveç F-35'leri uçmaktadır. Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Ben politikacıyım, bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO'ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD'nin iddialarını değerlendirmesini istedik.”
Somali’de bombalı saldırıda yaşamını yitiren Türk mühendis için Artvin’de cenaze töreni
Somali'nin başkenti Mogadişu'da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren mühendis Mustafa Serhat Aydın, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesinde toprağa verildi.
Aydın’ın aracına Pazar günü saldırı düzenlenmişti.
DHA: Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören iki kişi yaşamını yitirdi
Sivas’ta kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriye uyruklu Ayd Esved (20) ile Yozgatlı çiftçi Şaban Büyükünlü (28) hayatını kaybetti.
DHA’ya konuşan Ayd Esved ile birlikte çobanlık yapan Halaf el Şuayip, arkadaşının başına gelenleri şöyle anlattı:
“Zara ilçesinin Artuk köyünde çoban olarak çalışıyorduk. Ayak ve baş ağrısından şikayetleri oldu. Yaklaşık 4 gün önce Zara Devlet Hastanesi'ne gittik. Zara hastanesinde fazla bir şey yapamadılar eve geri döndük. Aynı gün gece yine şikayetleri artınca acile gittik. İkinci gün Sivas'taki arkadaşlarının yanına geldik. Arkadaşların yanında da şikayetleri artınca Numune Hastanesi'ne geldik. Orada kan kusmaya başlayınca Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Enfeksiyon bölümünde yoğun bakıma aldılar ama vefat etti.”
DHA: Kredi vaadiyle 0888’li hatlardan 2 milyon TL’lik vurgun yapan 4 kişi tutuklandı
Cep telefonlarına kefilsiz kredi mesajları gönderip başvuru için 0888’le başlayan ücretli hatlarının telefonunu vererek 2 milyon TL’lik dolandırıcılık yapmakla suçlanan 22 zanlı gözaltına alındı, zanlılardan dördü tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı’nın aktardığına göre İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine telefon faturalarının aşırı yüksek geldiği, 0888'li katma değerli hatlara yapılan görüşmeler sonrasında dolandırıldığını belirten vatandaşlar şikayetçi oldu.
Polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin vatandaşları nasıl dolandırdığını ortaya çıkarttı. Şebeke vatandaşların cep telefonlarına 'Dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi almak için arayın' yazılı SMS'leri atıyor.
Daha sonra şüpheliler, kendilerini 7 saniyede bir 25 lira ücret kesilen 0888'li numaralarından arayan vatandaşları hatlarda uzun süre müşteri temsilcisine bağlanmak için 5-10 dakika arasında bekleterek vatandaşların yüksek meblağlarda telefon borcu ödemesini sağlıyordu. Vatandaşların cebine yansıtılan yüksek meblağlar GSM operatörleri aracılığıyla tahsil edilerek, aracı firmalar üzerinden şebekenin yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapıldığı, şüphelilerin kendi aralarında paraları paylaştığı belirlendi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı olarak Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital veriler ele geçirildi. İşyerleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden dördü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İmamoğlu, Gülen yapılanması davasında hakkında ifade verilmesi talebi hakkında konuştu: Bir değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart seçimleri YSK tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Gülen yapılanması üyeliği suçlamasıyla yargılanan bir kişinin hakkında ifade vermesinin istendiğine yönelik haberlerin ardından bu talepte bulunan bakanın adını bildiğini söyledi.
Eski CHP milletvekili Mevlüt Aslanoğlu için düzenlenen anma töreninde konuşan İmamoğlu, “FETÖ sanığı bir tutuklunun, sizin ve Özlem Çerçioğlu’nun adını verirse serbest kalacağına dair mahkemede ifadesi oldu. Bundan sonra sizin tavrınız ne olacak?” sorusuna yanıt olarak “Tam bir kumpas. Seçime 13-14 gün kala, terörle ilgili suçlanan ve içeride olan bir kişinin yönlendirilmesi çabaları ve bu yönde yapılan çalışmalar, tek tek bunları tarih olarak beyan etmesi, bence şu anki tüm siyasileri zan altında bırakmıştır” dedi ve ekledi:
“Toplumun, bugünkü hükumete olan inancını kırmıştır. Belediye başkanı olacak bir kişinin ya da aday olacak bir kişinin yol haritasına taş koymak için nelerle uğraştığını gösteren çok üzücü bir olay.
“Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, ”İmamoğlu aleyhine ifade ver” diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor.
“Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum aldığım bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla bir değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle, dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir girişimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda, hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum.”
Reuters: Merkez Bankası net rezervleri geçen hafta 800 milyon dolar arttı
Reuters haber ajansı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın net rezervlerinin 10 Mayıs itibarıyla 800 milyon dolar artışla 26,6 milyar dolara çıktığını yazdı.
Moody’s: Türkiye’de bu yıl da 2018’deki gibi bir kur krizi yaşanma riski var
Moody’s Türkiye’nin kurumsal gücünün azaldığını ve dış hassasiyetlerinin arttığını, bunun sonucunda ülkenin kredi profilinin zayıfladığını duyurdu.
Bugün Türkiye hakkında yayınladığı raporda siyasi kargaşa ve zayıflayan kurumlar nedeniyle makroekonomik politikaların kalitesi ve şeffaflığının azaldığını belirten Moody’s, artan bölgesel gerilimler ve politika hataları nedeniyle bu yıl da 2018’deki bir kur krizi yaşanma riskinin bulunduğunu yazdı.
Türkiye’deki durumu bir stagflasyon olarak tanımlayan ABD’li derecelendirme kuruluşu Moody’s, olası bir kur krizinin bu stagflasyonu uzatabileceğini belirtti:
“Türk yetkililer dış kaynak ihtiyacını azaltacak, enflasyon baskısını düşürecek ve ülkeyi sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokacak adımlar atmazsa Türkiye’nin kredi notu büyük ihtimalle düşürülür.”
Moody’s Türkiye’ye, yatırım yapılabilir seviyenin altında olan Ba3 negatif kredi notu vermişti.
Raporda Türkiye’nin olumlu özellikleri olarak ise genç nüfusu ve kamu borcunun düşük olması gösterildi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesi istatistiklerle gençlik: Gençlerin dörtte biri ne eğitimde ne istihdamda, mutluluk oranı son 16 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Türkiye’de gençliğe dair veriler açıkladı.
Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerin nüfusa oranı 2018’de yüzde 0,3 azalarak 15,8’e düştü. Bu oranın 2023’te 14,8’e, 2030’da da 13,4’e düşmesi bekleniyor.
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018’de yüzde 0,3 artışla yüzde 24,5’e çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda 33,6 oldu.
Kendini mutlu veya çok mutlu olarak tanımlayan gençlerin oranı ise 2016’dan beri azalıyor. 2016’da yüzde 65,1 olan bu oran 2017’de yüzde 61.3’e, geçen yıl ise yüzde 55,4’e düştü. Bu oran son 16 yıldaki en düşük oran oldu.
Mutluluk oranı genç erkeklerde yüzde 53,5, genç kadınlarda da yüzde 57,2 oldu.
Gençler mutluluk kaynağı olarak ilk sırada sağlıklarını görüyor. İkinci sırada olan sevgi ve başarıyı mutluluk kaynağı olarak gören gençlerin oranı azalırken dördüncü sıradaki para ve beşinci sıradaki işi mutluluk kaynağı olarak gören gençlerin oranı ise geçen yıl arttı.
İşinden, gelirinden, eğitiminden memnun gençlerin oranı azalıyor
Fakat işinden memnun olan gençlerin oranı 2018’de son beş yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 76 oldu.
Gençlerin işten elde ettikleri kazançtan memnuniyet düzeyi de son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Gençlerin yarısından azı, yüzde 48,7’si gelirinden memnun.
Gençlerin eğitimlerinden memnuniyet seviyesi de son beş yılın en düşük seviyesi olan yüzde 58,3’e geriledi.
Türkiye’de gençlerin işgücüne katılım oranı 2018’de artarak yüzde 43,3’ten 44’e çıktı. Erkeklerin yüzde 56,3’ü işgücüne katılırken bu oran kadınlarda yüzde 31,3’te kaldı.
Geçen öğretim yılında net okullaşma oranı ortaokul öğrencileri için azalırken ilkokul, ortaöğretim ve yükseköğretim için arttı.
Gençler arasında ölüm nedenleri arasında bir numarada yer alan dışsal yaralanma ve zehirlenmeler yüzde 5 azalışla her 100 ölümden 48’inin sorumlusu olurken ikinci sırada yer alan iyi ve kötü huylu tümörlerin oranı yüzde 1,2 artışla 12,1 oldu.
Sağlık durumundan memnun olan gençlerin oranı yüzde 2,6 azalarak yüzde 85,5’e geriledi. Bu oran genç kadınlarda yüzde 84’e düştü..
Gençlerde bilgisayar kullanım oranı yüzde 86,3, internet kullanım oranı ise yüzde 93 oldu.
Ordu’da heyelan: 15 bina yıkıldı, mahalleye girişe izin verilmiyor
Ordu’nun Aybastı ilçesinde 3 ay önce meydana gelen ve riskli olduğu gerekçesiyle 17 binanın tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan yeni heyelanda, daha önce boşaltılan 15 bina yıkıldı.
DHA’nın haberine göre hasar tespit çalışması başlatılan mahalleye girişe, zemin kaymalarının devam ettiği gerekçesiyle izin verilmiyor.
Jandarma ekipleri mahalle girişini kapatarak, vatandaşların geçmesine engel oluyor. Evlerini terk eden vatandaşlar, mahalle girişinde bekleyişini sürdürüyor.
Türkiye’de özel sektör bir yılda 60 milyar dolar dış borç ödeyecek
Özel sektörün dış borçları için bir yıl içinde yapacağı anapara geri ödemeleri toplam 60,4 milyar dolar olacak.
DHA’nın Merkez Bankası'ndan derlediği verilere göre Mart sonu itibarıyla özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2018 yıl sonuna göre 127 milyon dolar artarak 210,2 milyar dolara çıkarken, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 3.3 milyar dolar azalarak 12,1 milyar dolara geriledi.
Nisan’da konut satışları yüzde 18 azaldı, yabancılara satış yüzde 82 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayında Türkiye genelindeki konut satışlarının geçen yıl aynı aya göre yüzde 18,1 oranında azaldığını açıkladı.
TÜİK'in bugün yayımladığı verilere göre geçen ay satılan konut sayısı 84 bin 403 olurken bunların yüzde 18,3’üne denk gelen 15 bin 481 konut İstanbul’da satıldı.
Konut satışının en düşük olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.
Ocak-Nisan döneminde ülke genelinde 340 bin konut satıldı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 406 bin olmuştu.
Türkiye genelinde mortgage kredisiyle alınan konutların sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,3 azaldı. Böylece krediyle alınan konutların payı yüzde 12,8’e geriledi.
Yeni evlerde düşüş
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 azalarak 33 bin 443 oldu. Satılan konutların içinde yeni evlerin oranı yüzde 39,6 olurken geri kalanı da ikinci el konutlardan oluştu.
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 oldu.
Türkiye’den en fazla konut alanlar 533 konutla Irak vatandaşları oldu. Irak'ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu izledi.
Ocak-Nisan döneminde yabancılara satılan konut sayısı 13 bin 338 oldu. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 7 bin 341’di.
İzmir’de yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 41 kişi yakalandı
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 41 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
DHA'ya göre Dikili'nin Madra Çayı önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, saat 00.15 sıralarında, hareket halindeki lastik botu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 31'i Kongo, 6'sı Angola, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Filistin ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 41 göçmen yakalandı.
13'ü erkek, 14'ü kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Göçmenler kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya: Bir yanlışlık yaptık diyorsan 39 ilçeyi de iptal ediyorum dersin
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederken aynı zarfta oy atılan diğer üç seçimi (ilçe başkanlığı, İBB Meclisi ve muhtarlık) iptal etmemesini eleştirdi:
“Dört tane oy pusulası veriliyor size. Mühürleri basıp aynı zarfa koyuyorsunuz. Seçmen aynı seçmen, sandık aynı sandık. Sonra diyorsunuz ki 3'ünde bir şey yok İBB’yi iptal ediyorum diyorsunuz. İnancı olan, aklı olan bir insan bunu söyleyemez.
“Hiçbir hukuki gerekçe yok, yazmadılar. 7 kişi oturup gerekçe yazmıyorlar. Kim onlara talimat verdiyse... Bunu açıklayacaklar mı? Şu gerekçeyle iptal ettik. Akla aykırı, hukuka, vicdana akla aykırı bir uygulama. Biz dilekçe verdik, madem sandık kurullarında bir hata oldu, o zaman dersin ki 39 ilçede ben seçimi iptal ediyorum.”
Fox TV’de bir programda konuşan Kılıçdaroğlu YSK’ya güvenmediğini de söyledi ve "Bizim rakibimiz artık YSK'dır. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır" dedi.
CHP lideri, Türkiye’nin çıkarlarını düşündüklerini ve İstanbul’da tekrarlanacak seçimi kazandıktan sonra ülkede bir erken genel seçim çağrısında bulunmayacaklarını ekledi:
“Neden istemiyoruz? Biz Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir partiyiz. Ekonomiye bu kişiler ne zaman eğilecekler? İş dünyası önünü göremiyor. Neymiş bir kazandık tekrar seçim. Bunun adı fırsatçılık. Biz fırsatçı bir parti değiliz. Zamanı gelince gider oyumuzu kullanırız.”