Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul ve ortaokul sisteminde de yenilikler olacak

Quote Message: Çocuk, 10 ve 11’inci sınıfta her alanda bir ders seçmek zorunda. Mühendis olacaksa tarihten ve benzeri sosyal konulardan da seçmek zorunda. Çocuk matematikçi ise başka alandan almıyor, oysa denge olmalı. "

Çocuk, 10 ve 11’inci sınıfta her alanda bir ders seçmek zorunda. Mühendis olacaksa tarihten ve benzeri sosyal konulardan da seçmek zorunda. Çocuk matematikçi ise başka alandan almıyor, oysa denge olmalı. "