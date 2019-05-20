Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul ve ortaokul sisteminde de yenilikler olacak

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Özet

  1. Dışişleri Bakanlığı'na yönelik Gülen operasyonunda 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı
  2. YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklayacak
  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul ve ortaokul sisteminde de yenilikler olacak
  4. Sosyal medyada Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu kutlanıyor

Canlı anlatım

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  1. Gülen yapılanmasına operasyon: Dışişleri Bakanlığı'nda 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    polis
    Copyright: AFP

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'nda Gülen yapılanmasıyla ilişkilendirilen 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını, 42 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında 78 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığı'na personel teminine ilişkin sınavlarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin 5 farklı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılanların "terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik"le suçlandığı belirtildi.

  2. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlkokul ve ortaokul sisteminde de yenilikler olacak

    ziya selçuk
    Copyright: Getty Images

    Hürriyet gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise eğitim sistemine geçiş sonrası ilkokul ve ortaokul sisteminde de yenilikler getireceklerini açıkladı.

    Yeni sistemde eskiden öğrenciler 10’uncu sınıfta alan değişimi yapabilirken, 11. sınıfta da kulvar değiştirmek mümkün olacak.

    Selçuk, "Sınıf geçme yönetmeliğini de çalışacağız. Kolay sınıf geçerek biz bu sistemi yürütemeyiz. Çalışan ve çalışmayanı ayırt eden ve her öğrencinin motivasyonunu önemseyen bir yapıya ihtiyaç var." diye konuştu.

    Quote Message: Çocuk, 10 ve 11’inci sınıfta her alanda bir ders seçmek zorunda. Mühendis olacaksa tarihten ve benzeri sosyal konulardan da seçmek zorunda. Çocuk matematikçi ise başka alandan almıyor, oysa denge olmalı. "
    Quote Message: Öğrencilerin isterse akredite farklı kurumlarda yüz yüze, isterse uzaktan öğretimle ders alabilmesi söz konusu olabilir. Öğrencilerin yaptığı spor çalışmalarını da akredite etme planları yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi’nde aldığı bir kurs da öğrencinin seçmeli dersleriyle ilişkilendirilebilir." from Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
    Ziya SelçukMilli Eğitim Bakanı

  3. Post update

    Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul’daki seçimlerin iptaline ilişkin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise eğitiminde yapılacak değişikliklerle ilgili Hürriyet'e bir mülakat verdi. Selçuk liselerin ardından ilkokul ve ortaokul sisteminde de yenilikler olacağını, sınıf geçme yönetmeliğinde değişiklik yapılacağını açıkladı.

    Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında kendi sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada kutlama havası sürüyor.

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