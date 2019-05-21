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Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı programda ‘süre bitti’ tartışması
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Özet
- Ekrem İmamoğlu: YSK'nın seçimi yenileme kararı şaşırtmadı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle iftarda bir araya gelecek
- Dolar/TL güne 6,03 seviyesinden başladı
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TSK'de Gülen yapılanması soruşturmasında 140 gözaltı kararı
Anadolu Ajansı haberine göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde Gülen yapılanmasına mensup olduğu şüphesiyle "11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli" hakkında gözaltı kararı verildi.
41'i aktif görevde olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü kaydedildi.
Tüketici güveni rekor düşük seviyeye geriledi
TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 gerileyerek 55,3 seviyesine indi.
Bu oran, verinin kayda alınmaya başladığı 2012 tarihinden bu yana gözlenen en düşük seviye oldu.
Hanehalkının gelecek 12 aylık döneme dair genel maddi durum beklentisi bir önceki aya göre yüzde 10,1 geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde otomobil alma belentisinde ise aylık bazda yüzde 28,8’lik düşüş yaşandı.
Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı programda ‘süre bitti’ tartışması
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dün CNN Türk televizyon kanalına verdiği röportajın planlanandan erken bitirildiği öne sürüldü.
Ahmet Hakan’ın konuğu olan Ekrem İmamoğlu’nun 22.00’da başlayan programda 00.00’a kadar soruları yanıtlamaya devam edeceğinin planlandığı, ancak programın yarım saat erken bitirildiği iddia edildi.
İYİ Parti’nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan adayı Mehmet Aslan, paylaştığı Twitter mesajında programın ‘talimatla’ erken bitirildiğini öne sürdü.
CNN Türk kanalından ise henüz bir açıklama gelmedi.
Programın ardından sosyal medyada #SüreBitti etiketiyle CNN Türk’e yönelik tepkiler dile getirildi. Etiket Twitter’da 5 bine yakın paylaşımda kullanıldı.
Ekrem İmamoğlu’nun CNN Türk yayınında söylediklerini okumak için tıklayın.