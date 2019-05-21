Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı programda ‘süre bitti’ tartışması

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TÜİK’in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 13 gerileyerek 55,3 seviyesine indi.

Bu oran, verinin kayda alınmaya başladığı 2012 tarihinden bu yana gözlenen en düşük seviye oldu.

Hanehalkının gelecek 12 aylık döneme dair genel maddi durum beklentisi bir önceki aya göre yüzde 10,1 geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde otomobil alma belentisinde ise aylık bazda yüzde 28,8’lik düşüş yaşandı.