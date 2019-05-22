F-35 ve S-400 krizi: Hulusi Akar'dan 'ABD yaptırımlarına hazırlanıyoruz' açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington ile Ankara arasında yaşanan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi gerilimi konusunda konuştu ve Türkiye’nin ABD’den gelebilecek olası yaptırımlara hazırlandığını söyledi:

Quote Message: Hakkımızı hukukumuzu sürekli masaya koymaya devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. "Önümüzdeki aylarda S-400'ün parçaları gelince biz de CAATSA yaptırımlarını harekete geçireceğiz" diyorlar. Biz duygusal hareketler yapıp herhangi bir yanlışa düşmemek için sükûnetle, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Böyle bir duruma gelindiğinde ne yapılabilir, onların da hazırlıklarını yapıyoruz.” Hakkımızı hukukumuzu sürekli masaya koymaya devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasını bekliyoruz. "Önümüzdeki aylarda S-400'ün parçaları gelince biz de CAATSA yaptırımlarını harekete geçireceğiz" diyorlar. Biz duygusal hareketler yapıp herhangi bir yanlışa düşmemek için sükûnetle, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Böyle bir duruma gelindiğinde ne yapılabilir, onların da hazırlıklarını yapıyoruz.”

CAATSA yaptırımları nedir?

CAATSA, 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nın İngilizce kısaltması. Yasa 2017 yılında çıkarılmıştı.

Bu yasa kapsamında Rusya savunma sanayi ve istihbarat servisleriyle iş yapan şirketlere yaptırım uygulanması öngörülüyor.

ABD Kongresi'nden daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği ve yaptırımların gündeme gelmesi gerektiği belirtilmişti.

Türkiye ise S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının Temmuz ayında başlayacağını ifade ediyor.

Akar konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Beklentimiz de F-35'lerin planlandığı şekilde sürdürülmesi. Benim söylediklerime itiraz eden kimse yok. İş geliyor, teknoloji transferine. Biz nasıl dostuz dedik. Türkiye-ABD stratejik ortak. Her konuşmada Türkiye stratejik ortak diye konuşuyorlar. Siz şimdi bize F-35'i teslim etmekten korkuyorsunuz. Rusya bize çok daha gelişmiş çok daha komplike bir silah sistemi veriyor. Rusya çalınacağından korkmuyor mu?

"Çok yer var korunması gereken. Bir-iki batarya yetmez. Suud, Katar'da bile 15-20 batarya var. Ortak çalışma Türk-Amerikan veyahut da NATO bir şekilde teknik personeli toplasınlar. S-400'lerle F-35'lerin birbirini etkilemesini önleyebiliriz diyorlar. Bizim teklifimiz bu. Objektif bir şekilde baksınlar.

"Biz artık kendi görüşümüzü söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkıp, 'Öğretmenim bu benim kalemimi aldı' demeden bir şekilde bir yere kadar götürmeye çalışıyoruz. Fırat'ın Doğusu, F-35, Patriot'lar, bir yakınlaşma görüyoruz. Dostluk sıkıntılı günlerde belli olur. ABD'ye, 'Hangi tatbikata gelmedik' dedim. Bazı lobiler Türkiye NATO'dan ayrılıyor, kopuyor diye propaganda yapıyorlar. Biz bunların doğru olmadığını söyledik

"Patriot'larla ilgili 28-29 Mart'ta fiyat, teknoloji transferi, upgrade, ortak üretim bakımından bazı şartları yenilemişler, tam istenildiği gibi olmasa da kuruluşlarımız cevaplarını hazırlıyorlar."