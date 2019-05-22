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F-35 ve S-400 krizi: Hulusi Akar'dan 'ABD yaptırımlarına hazırlanıyoruz' açıklaması
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Özet
- Hulusi Akar: CAATSA yaptırımlarına hazırlanıyoruz
- Pastör Brunson krizi döneminde ABD ürünlerine getirilen ek gümrük vergileri geri çekildi.
- ABD'den ithal edilen 22 üründe gümrük vergisi yarı yarıya düştü.
- Dolar/TL güne 6,06 seviyesinden başladı.
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Hulusi Akar: CAATSA yaptırımlarına hazırlanıyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington ile Ankara arasında yaşanan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi gerilimi konusunda konuştu ve Türkiye’nin ABD’den gelebilecek olası yaptırımlara hazırlandığını söyledi:
CAATSA yaptırımları nedir?
CAATSA, 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'nın İngilizce kısaltması. Yasa 2017 yılında çıkarılmıştı.
Bu yasa kapsamında Rusya savunma sanayi ve istihbarat servisleriyle iş yapan şirketlere yaptırım uygulanması öngörülüyor.
ABD Kongresi'nden daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal edeceği ve yaptırımların gündeme gelmesi gerektiği belirtilmişti.
Türkiye ise S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının Temmuz ayında başlayacağını ifade ediyor.
Akar konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Beklentimiz de F-35'lerin planlandığı şekilde sürdürülmesi. Benim söylediklerime itiraz eden kimse yok. İş geliyor, teknoloji transferine. Biz nasıl dostuz dedik. Türkiye-ABD stratejik ortak. Her konuşmada Türkiye stratejik ortak diye konuşuyorlar. Siz şimdi bize F-35'i teslim etmekten korkuyorsunuz. Rusya bize çok daha gelişmiş çok daha komplike bir silah sistemi veriyor. Rusya çalınacağından korkmuyor mu?
"Çok yer var korunması gereken. Bir-iki batarya yetmez. Suud, Katar'da bile 15-20 batarya var. Ortak çalışma Türk-Amerikan veyahut da NATO bir şekilde teknik personeli toplasınlar. S-400'lerle F-35'lerin birbirini etkilemesini önleyebiliriz diyorlar. Bizim teklifimiz bu. Objektif bir şekilde baksınlar.
"Biz artık kendi görüşümüzü söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkıp, 'Öğretmenim bu benim kalemimi aldı' demeden bir şekilde bir yere kadar götürmeye çalışıyoruz. Fırat'ın Doğusu, F-35, Patriot'lar, bir yakınlaşma görüyoruz. Dostluk sıkıntılı günlerde belli olur. ABD'ye, 'Hangi tatbikata gelmedik' dedim. Bazı lobiler Türkiye NATO'dan ayrılıyor, kopuyor diye propaganda yapıyorlar. Biz bunların doğru olmadığını söyledik
"Patriot'larla ilgili 28-29 Mart'ta fiyat, teknoloji transferi, upgrade, ortak üretim bakımından bazı şartları yenilemişler, tam istenildiği gibi olmasa da kuruluşlarımız cevaplarını hazırlıyorlar."
Türkiye 22 üründe ABD’ye yönelik ek gümrük vergilerini indirdi
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye’nin geçen yıl ABD’ye yönelik ek gümrük vergisi getirdiği 22 üründe vergiler yarı yarıya düşürülerek eski haline döndürüldü.
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı, ABD’nin Türkiye’ye yönelik demir-çelik ve alüminyum ekvergilerini düşürdüğünü açıklamasından bir hafta sonra geldi.
Geçen yıl Pastör Andrew Brunson’ın tahliyesi öncesinde Washington ve Ankara arasında ilişkiler gerilmiş, taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ettikleri bazı ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.