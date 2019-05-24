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İstanbul'da sağanak yağış - Türkiye'de bugün

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  1. İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış

    İstanbul yağmur
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı.

    İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu.

    Özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

    Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

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