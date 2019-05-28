Irak'ın kuzeyine kara ve hava harekâtı düzenleniyor

Milli Savunma Bakanlığı Copyright: Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs Pazartesi günü Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik bir operasyon başlatıldığını, operasyona Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve komando tugaylarının da katıldığını duyurdu.

Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik operasyonlarını yıllardır sürdürüyor. Kara operasyonları için ise daha önce Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Irak merkezi yönetimi, eşgüdüm içinde yapılması gerektiğini söyleyerek tepki göstermişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, salı günü İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki liderin gündeminde, Irak'ın kuzeyini de kapsayan güvenlik anlaşması var.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, 15 Mayıs'ta Ankara'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenlemiş, Erdoğan burada "Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik" demişti.