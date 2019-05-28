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Irak'ın kuzeyine kara ve hava harekâtı düzenleniyor
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs Pazartesi günü Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik bir operasyon başlatıldığını, operasyona Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve komando tugaylarının da katıldığını duyurdu. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, salı günü İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki liderin gündeminde, Irak'ın kuzeyini de kapsayan güvenlik anlaşması var. Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- SPK: Bireysel emeklilikte standart fonların yüzde 10’u hisse senedine yatırılacak
- MSB: Irak'ın kuzeyindeki operasyona komandolar da katıldı
Canlı anlatım
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Ekonomik güven endeksi yüzde 8,5 geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayındaki 84.7 düzeyinden, Mayıs ayında yüzde 8.5 düşüşle 77.5’e geriledi.
TÜİK’e göre ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Merkez Bankası verilerine göre, resmi rezerv varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,6 azalarak 92,8 milyar dolara geriledi.
Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4.3 azalarak 70.7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1.5 azalarak 20.5 milyar dolara düştü.
Irak’ın kuzeyinde kara operasyonu
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs Pazartesi günü Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik bir operasyon başlatıldığını, operasyona Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve komando tugaylarının da katıldığını duyurdu.
Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK hedeflerine yönelik operasyonlarını yıllardır sürdürüyor. Kara operasyonları için ise daha önce Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Irak merkezi yönetimi, eşgüdüm içinde yapılması gerektiğini söyleyerek tepki göstermişti.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, salı günü İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İki liderin gündeminde, Irak'ın kuzeyini de kapsayan güvenlik anlaşması var.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, 15 Mayıs'ta Ankara'ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısı düzenlemiş, Erdoğan burada "Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik" demişti.
SPK: Bireysel emeklilikte standart fonların yüzde 10’u hisse senedine yatırılacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireysel emeklilikte standart fonların yüzde 10’unun hisse senedine yatırım yatırılacağını açıkladı. Kararla, borsaya ve devlet tahvillerine ek kaynak girişi sağlanması hedefleniyor.
Para piyasası fonlarının da en az yüzde 25’i devlet tahvillerinde değerlendirilecek.
SPK açıklamasında şu ifadeler yer verildi:
Yapılan değişiklik ile;
1)Standart fonların portföyünün asgari %10’unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,
2)Para piyasası fonlarının portföyünün asgari %25’inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Ayrıca, mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştır.