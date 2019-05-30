Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 19 PKK'lı öldürüldü - Türkiye'de Bugün
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği Pençe Harekatı kapsamında toplam 19 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. 3. gününde olan harekatta 2 asker de hayatını kaybetti. Türkiye'de gün boyu yaşananları canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.
Özet
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 19 PKK'lı öldürüldü
Canlı anlatım
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Adana'da IŞİD operasyonu: 'Çok sayıda gözaltı'
Adana'da IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
DHA, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlediğini duyurdu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltı sayısıyla ilgili net bilgi verilmedi.
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda 19 PKK'lı öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği Pençe Harekatı kapsamında toplam 19 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.
3. gününde olan harekatta 2 asker de hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanlığı 29 Mayıs'ta hayatını kaybeden askerlerin Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, 29 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Bakanlık dün de operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında , PKK btarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu belirtmişti.