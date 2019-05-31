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İstanbul Ümraniye'de kaza sonucu otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil ile çarpışan otobüs devrildi. Demirören haber ajansı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarıyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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İstanbul Ümraniye'de kaza sonucu otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil ile çarpışan otobüs devrildi.
Demirören haber ajansı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarıyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, sapağı kaçıran otomobilin geri gelmeye başladığı sırada yaşandı.
Otomobili fark etmeyerek çarpmanın etkisiyle devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı. Araçtaki bir kişi ise hayatını kaybetti.