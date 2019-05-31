Canlı

İstanbul Ümraniye'de kaza sonucu otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil ile çarpışan otobüs devrildi. Demirören haber ajansı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarıyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. İstanbul Ümraniye'de kaza sonucu otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

    Ümraniye TEM Bağlantı Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil ile çarpışan otobüs devrildi.

    Demirören haber ajansı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarıyor.

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, sapağı kaçıran otomobilin geri gelmeye başladığı sırada yaşandı.

    Otomobili fark etmeyerek çarpmanın etkisiyle devrilen otobüsteki 15 kişi yaralandı. Araçtaki bir kişi ise hayatını kaybetti.

    İstanbul Ümraniye'de kaza
    Copyright: DHA
Yukarı dön