Milli Savunma Bakanlığı: İran sınırında 2 asker şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı'nın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerinin organizasyonuna ilişkin genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri gerçekleştirileceği belirtildi.

Düzenlenecek etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütüleceği bildirilen genelgede, gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı, ancak Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebileceği aktarıldı.

Ayrıca koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "anma etkinlikleri için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesini" de talep etti.