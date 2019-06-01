Milli Savunma Bakanlığı: İran sınırında 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-İran sınırında Iğdır yakınlarında PKK ile çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin yaralandığını açıkladı. Türkiye'de gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.
Özet
- Türkiye - İran sınırında çatışma: 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı
- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Canlı anlatım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz genelgesi
Cumhurbaşkanlığı'nın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerinin organizasyonuna ilişkin genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgede başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm yurtta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri gerçekleştirileceği belirtildi.
Düzenlenecek etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütüleceği bildirilen genelgede, gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağı, ancak Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebileceği aktarıldı.
Ayrıca koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "anma etkinlikleri için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesini" de talep etti.
Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Iğdır'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı".
Yaralı askerler, Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
DHA "Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığını" duyurdu.
DHA ayrıca çatışma bölgesine takviye olarak yola çıkan askerleri taşıyan aracın, lastiğinin patlaması sonucu takla attığını, araç içerisindeki 3 askerin yaralandığını belirtti.
Bölgede operasyonun sürdüğü aktarıldı.