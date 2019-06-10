Çavuşoğlu’ndan Milli Takım açıklaması: İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için dün İzlanda'ya giden Milli Takım’ın, havaalanında bekletilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda ile oynayacağı maç için dün Konya'dan özel uçakla İzlanda’nın Keflavik Havalimanı'na uçan milli takım kafilesinin, ülkeye girişi sırasında yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildiği bildirilmişti.

Havaalanında yaşadıklarıyla ilgili açıklamada bulunan Burak Yılmaz, "3 saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını alıyorlar, kremlerini alıyorlar, tekrar tekrar kontrolden geçiriyorlar. 6.5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz orada. Hala içeride arkadaşlarımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaptan Emre Belözoğlu da "Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı" dedi.

İzlandalı bir taraftarın ise bu açıklama sırasında Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı görüldü.