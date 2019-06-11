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Adana’da Gülen yapılanması operasyonu: 56 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülen yapılanması soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumu ve bunlara bağlı 56 kişiye yönelik sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlendi. Türkiye'de gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Adana’da Gülen yapılanması operasyonu: 56 gözaltı kararı

Canlı anlatım

Yazan Onur Erem

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  1. Adana’da Gülen yapılanması operasyonu: 56 gözaltı kararı

    gözaltı
    Copyright: DHA

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülen yapılanması soruşturması kapsamında örgütün kapatılan eğitim kurumlarına alternatif olarak açıldığı iddia edilen 6 eğitim kurumu ve bunlara bağlı 56 kişiye yönelik sabahın ilk saatlerinde baskın düzenlendi.

    Eğitim kurumlarında ve bu kurumlarda görev alan şüphelilerin evlerinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, eğitim kurumlarında yapılan aramaların sürdüğü bildirildi.

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