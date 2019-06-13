Kredi kartında taksit sınırı yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), mobilya, elektronik eşya ile havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırlarını yükseltti.

BDDK'nın internet sitesinde dün akşam yapılan duyuruya göre kredi kartlarında taksitlendirme süreleri;

Mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya

Elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya

Fiyatı 3500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 9 aydan 12 aya

Havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 9 aydan 12 aya

Vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya

Elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya

Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı 12 aydan 18 aya çıkarıldı.

Öte yandan kredi kartlarındaki asgari ödeme oranları da değiştirildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun %30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından aşağı olamayacağı” belirtildi.

Asgari ödeme tutarı daha önce kredi kartının limitine göre kademeli olarak %30, %35 ve %40 olarak uygulanıyordu.