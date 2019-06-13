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Kredi kartında taksit sınırı yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), mobilya, elektronik eşya ile havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırlarını yükseltti. Öte yandan kredi kartlarındaki asgari ödeme oranları da değiştirildi. Türkiye'de gün boyu yaşananları canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.

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Özet

  1. Mobilya ve elektronik eşya alımında kredi kartına taksit sayısı artırıldı.
  2. beIN ‘Türkiye’den çekiliyor’ iddialarına Digiturk'ten yalanlama: Taahhütlerimize bağlıyız

Canlı anlatım

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  1. Antalya'da hastanede klime ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı

    Antalya'da bir özel hastanede klima bakımı yapıldığı sırada, klimanın iç ünitesi patladı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Kaza, merkez Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastanede saat 09.30 sıralarında yaşandı.

    hastane önü
    Copyright: DHA

  2. beIN ‘Türkiye’den çekiliyor’ iddialarına Digiturk'ten yalanlama: Taahhütlerimize bağlıyız

    Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ten, çatısı altında bulunduğu beIN Medya Kuruluşu'nun sport kanalı beIN Sports'un Türkiye’den çekilmek istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

    Digiturk'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Digiturk Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir" denildi.

    Ancak Digiturk'ün uzunca bir süredir söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den "doğal ve makul" taleplerde bulunduğuna dikkat çekildi.

    Türk basınında yer alan haberlerde Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un olağanüstü genel kurul toplantısında, beIN Sports’un zarar ettiğini ve Türkiye’den çekilmek istediğini söylediği belirtilmişti.

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  3. Mobilya ve elektronik eşya alımında kredi kartına taksit sınırı artırıldı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), mobilya, elektronik eşya ile havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırlarını yükseltti.

    BDDK'nın internet sitesinde dün akşam yapılan duyuruya göre kredi kartlarında taksitlendirme süreleri;

    • Mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya
    • Elektronik eşya alımlarında 3 aydan 6 aya
    • Fiyatı 3500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında 9 aydan 12 aya
    • Havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 9 aydan 12 aya
    • Vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya
    • Elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya
    • Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı 12 aydan 18 aya çıkarıldı.

    Öte yandan kredi kartlarındaki asgari ödeme oranları da değiştirildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun %30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından aşağı olamayacağı” belirtildi.

    Asgari ödeme tutarı daha önce kredi kartının limitine göre kademeli olarak %30, %35 ve %40 olarak uygulanıyordu.

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