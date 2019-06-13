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Kredi kartında taksit sınırı yükseltildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), mobilya, elektronik eşya ile havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırlarını yükseltti. Öte yandan kredi kartlarındaki asgari ödeme oranları da değiştirildi. Türkiye'de gün boyu yaşananları canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.
Özet
- Mobilya ve elektronik eşya alımında kredi kartına taksit sayısı artırıldı.
- beIN ‘Türkiye’den çekiliyor’ iddialarına Digiturk'ten yalanlama: Taahhütlerimize bağlıyız
Canlı anlatım
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Antalya'da hastanede klime ünitesi patladı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da bir özel hastanede klima bakımı yapıldığı sırada, klimanın iç ünitesi patladı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastanede saat 09.30 sıralarında yaşandı.
beIN ‘Türkiye’den çekiliyor’ iddialarına Digiturk'ten yalanlama: Taahhütlerimize bağlıyız
Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk'ten, çatısı altında bulunduğu beIN Medya Kuruluşu'nun sport kanalı beIN Sports'un Türkiye’den çekilmek istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Digiturk'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Digiturk Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir" denildi.
Ancak Digiturk'ün uzunca bir süredir söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den "doğal ve makul" taleplerde bulunduğuna dikkat çekildi.
Türk basınında yer alan haberlerde Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un olağanüstü genel kurul toplantısında, beIN Sports’un zarar ettiğini ve Türkiye’den çekilmek istediğini söylediği belirtilmişti.
Mobilya ve elektronik eşya alımında kredi kartına taksit sınırı artırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK), mobilya, elektronik eşya ile havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sınırlarını yükseltti.
BDDK'nın internet sitesinde dün akşam yapılan duyuruya göre kredi kartlarında taksitlendirme süreleri;
Öte yandan kredi kartlarındaki asgari ödeme oranları da değiştirildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Ödenmesi gereken asgarî tutarın dönem borcunun %30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından aşağı olamayacağı” belirtildi.
Asgari ödeme tutarı daha önce kredi kartının limitine göre kademeli olarak %30, %35 ve %40 olarak uygulanıyordu.