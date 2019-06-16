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Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtlayacak
23 Haziran'da düzenlenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında projelerini anlatacak, soruları yanıtlayacak. Saat 21.00'da başlayacak olan programdan yansıyanları canlı anlatım sayfamızda aktarıyor olacağız.
Özet
- Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın birlikte katılacakları yayında 23 Haziran seçimleriyle ilgili soruları yanıtlayacak.
- Yayının moderatörlüğünü Fox TV sunucularından İsmail Küçükkaya yapıyor.
- Yayın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Canlı anlatım
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Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, programa nasıl hazırlandı?
Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla'da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım'ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi.
Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla Pazar günü konutunda ailesi ile bir araya geldi.
Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise Cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti.
İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü'nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi
Ekrem İmamoğlu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne ulaştı
Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne geldi.
Birgün gazetesinden Uğur Koç, İmamoğlu'nun salona girerken 'Her şey çok güzel olacak' dediğini aktardı.
Moderatör İsmail Küçükkaya kimdir?
Bugünkü programda adaylara soruları Fox TV sunucularından İsmail Küçükkaya soracak.
Moderatörlük için önce Uğur Dündar'ın adı geçmiş, Dündar moderatörlüğü kabul etmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı bir açıklamayla moderatörlük görevini üstlenmeme kararı aldığını duyurmuştu.
İsmail Küçükkaya'nın profilini okumak için tıklayın.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İmamoğlu ve Yıldırım bekleniyor
Saat 21.00'da başlaması beklenen yayın öncesinde basın mensupları Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önünde bekleyişteler.
Yıldırım ve İmamoğlu'nun 20.30 - 20.45 sularında Lütfi Kırdar'da olmaları bekleniyor.
Ortak yayının formatı ve adayların hazırlık çalışmalarıyla ilgili detaylı haberimiz için tıklayın.