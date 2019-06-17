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TÜİK: Mart ayı işsizlik oranı %14,1
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde 15 ve üzeri yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin arttı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- TÜİK: İşsizlik oranı Mart ayında %14,1 oldu
- TÜRGEV: İmamoğlu'nun 'kirli vakıf - temiz vakıf' yorumu İstanbul'a haksızlık, vakfımızdan özür dilemeli
- Meral Akşener: Sayın Yıldırım yayında 'bitse de gitsek' modundaydı
- TEMA Vakfı: Türkiye'de arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında
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Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü: Türkiye'de arazilerin 'yüzde 47'si çölleşme riski altında'
Bugün 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü.
TEMA Vakfı'nın Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Müdürlüğü'nün önceki verilerine atıfla yaptığı değerlendirmeye göre Türkiye'deki arazilerin yüzde 47'si çölleşme riski altında ve bunun ana nedeni "erozyon".
Vakfın genel müdür yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, yılda 640 milyon ton civarında toprak kaybolduğunu ve üretimin aksamaması için kullanılan kimyasal gübrenin toprağa zarar verdiğini vurguladı:
TÜİK: İşsizlik oranı Mart ayında %14,1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı işgücü istatistiklerini açıkladı, bir önceki dönemde %14,7 olan işsizlik oranı %14,1 seviyesinde gerçekleşti.
TÜRGEV: İmamoğlu'nun 'kirli vakıf - temiz vakıf' yorumu İstanbul'a haksızlık, vakfımızdan özür dilemeli
TÜRGEV'in ortak yayının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajlar, İmamoğlu'nun İBB'nin vakıflara yurtlar için para aktardığı iddiasına yanıt niteliğinde. İmamoğlu programda "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt yapamıyor mu da vakıflara yaptırıyor?" diye sormuş, Türkiye Gençlik Eğitim Hizmet Vakfı’na ve Ensar Vakfı’na on milyonlarca lira para aktarıldığına ilişkin elindeki Sayıştay raporundaki verilere atıf yapmış, "Vakıflarla, dernekle tabii ki işbirliği yaparım. Temiz dernekler, vakıflarla işbirliği yaparsınız" diye de eklemişti.
TÜRGEV'in İmamoğlu'na yanıtı şöyle:
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İstanbul seçimlerine bir hafta kala Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın ortak yayınında öne çıkan başlıklar tartışılıyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV'de yayına ilişkin değerlendirmesinde program sayesinde "kibirli bir geleneğin ortadan kalktığını" söyledi.
Akşener, Binali Yıldırım için "Yayın bitse de gitsek modundaydı" derken, Yıldırım'ın yayın sırasında "köşeye sıkıştığında" Gülen yapılanmasına atıfta bulunarak yanıtlar verdiğini öne sürdü.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Twitter'dan paylaştığı mesajlarda yayında İmamoğlu'nun "kirli vakıf-temiz vakıf" ayrımı yapması nedeniyle İstanbullulardan özür dilemesi gerektiğini öne sürdü, "İBB vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi, herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır" dedi.