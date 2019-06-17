TÜİK: Mart ayı işsizlik oranı %14,1

Quote Message: Yağış miktarının 2050 yılına kadar yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Bu mevcut su stokumuzun yüzde 25 azalması anlamına geliyor. Biz su varlığı zengin olan bir ülke değiliz. Su stresi çeken ülkelerdeniz. Nüfus artışı ve yağışın azalmasıyla su kıtlığı çeken ülkelerden olacağız. Türkiye'de suyun yüzde 70'ini tarımda kullanıyoruz, tasarruf yapmak zorundayız."

Yağış miktarının 2050 yılına kadar yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Bu mevcut su stokumuzun yüzde 25 azalması anlamına geliyor. Biz su varlığı zengin olan bir ülke değiliz. Su stresi çeken ülkelerdeniz. Nüfus artışı ve yağışın azalmasıyla su kıtlığı çeken ülkelerden olacağız. Türkiye'de suyun yüzde 70'ini tarımda kullanıyoruz, tasarruf yapmak zorundayız."