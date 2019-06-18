İzmir merkezli 'FETÖ operasyonu': 30 ilde 91 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına" yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 91 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları ve Gülen yapılanmasının gizli haberleşme sistemi olduğu iddia edilen ByLock kullandıkları tespit edilen, halen aktif görevde, ihraç ve emekli, albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki subayların da bulunduğu şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 30 ilde operasyon başlattı.

30 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.