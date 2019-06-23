İstanbul seçimi: Oy verme işlemi başladı

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31 Mart'ta aday gösteren partilerin, adayları istifa etmediği takdirde yeni bir aday göstermesi mümkün değildi.Bu nedenle seçime giren partiler yine aynı adaylarla giriyor.

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım

Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar

Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel

17 bağımsız aday.

Bazı partiler ise YSK'nın seçimi iptal etmesini protesto ederek 23 Haziran'daki seçime katılmama kararı aldı. 31 Mart'ta İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının sadece 13 bin 729 olması, seçime katılmama kararı alan partilerin tercihlerinin önemini artırıyor.

İstanbul seçimi: Hangi partiler 23 Haziran'da seçime girecek, hangileri çekildi?