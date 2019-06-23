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İstanbul seçimi: Oy verme işlemi başladı
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz.
Özet
- İstanbul seçimi: Oy verme işlemi başladı
- Seçmenler saat 17:00'ye kadar oy kullanabilecek
- 10 milyon 492 bin 946 seçmen oyunu kullanabilecek
Canlı anlatım
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Adaylar kimler?
31 Mart'ta aday gösteren partilerin, adayları istifa etmediği takdirde yeni bir aday göstermesi mümkün değildi.Bu nedenle seçime giren partiler yine aynı adaylarla giriyor.
Bazı partiler ise YSK'nın seçimi iptal etmesini protesto ederek 23 Haziran'daki seçime katılmama kararı aldı. 31 Mart'ta İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının sadece 13 bin 729 olması, seçime katılmama kararı alan partilerin tercihlerinin önemini artırıyor.
İstanbul seçimi: Hangi partiler 23 Haziran'da seçime girecek, hangileri çekildi?
İstanbul seçimi: Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
İstanbul'da seçmenler büyükşehir belediye başkanlarını seçmek için sandık başında.
Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı.
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