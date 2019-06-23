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İstanbul seçimi: Oy verme işlemi başladı

Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz.

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Özet

  1. İstanbul seçimi: Oy verme işlemi başladı
  2. Seçmenler saat 17:00'ye kadar oy kullanabilecek
  3. 10 milyon 492 bin 946 seçmen oyunu kullanabilecek

Canlı anlatım

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  1. Adaylar kimler?

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    Copyright: Getty Images

    31 Mart'ta aday gösteren partilerin, adayları istifa etmediği takdirde yeni bir aday göstermesi mümkün değildi.Bu nedenle seçime giren partiler yine aynı adaylarla giriyor.

    • Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu
    • Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Binali Yıldırım
    • Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar
    • Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel
    • 17 bağımsız aday.

    Bazı partiler ise YSK'nın seçimi iptal etmesini protesto ederek 23 Haziran'daki seçime katılmama kararı aldı. 31 Mart'ta İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının sadece 13 bin 729 olması, seçime katılmama kararı alan partilerin tercihlerinin önemini artırıyor.

    İstanbul seçimi: Hangi partiler 23 Haziran'da seçime girecek, hangileri çekildi?

  2. İstanbul seçimi: Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı

    Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

    İstanbul'da seçmenler büyükşehir belediye başkanlarını seçmek için sandık başında.

    Oy verme işlemi TSİ 08:00'de başladı.

    BBC Türkçe, YSK tarafından belirlenen yayın yasağına uygun bir şekilde web sitesi üzerindeki canlı anlatım sayfasından ve sosyal medya kanallarından anlık olarak son gelişmeleri aktaracak. BBC Türkçe'yi takip edebileceğiniz sosyal medya kanalları şöyle:

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