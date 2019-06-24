İstanbul seçimi sonrası Türk Lirası Dolar karşısında %1,40 değer kazandı

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Pazar günün yenilenen İstanbul seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu 800 binden fazla oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye basını ve sosyal medyada AKP'nin yenilgisinin olası nedenleri ve bundan sonra nasıl bir strateji izleyebileceği tartışılıyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Türk Lirası, Dolar karşısında %1,40 değer kazanarak yeni haftaya başladı.

Öte yandan Gezi Parkı protestoları davası bugün Silivri'de başlıyor. Davada 16 sanığın ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri isteniyor.