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İstanbul seçimi sonrası Türk Lirası Dolar karşısında %1,40 değer kazandı
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Özet
- Türk Lirası, İstanbul seçimi sonrası Dolar karşısında %1,40 değer kazandı
- İstanbul İl Seçim Kurulu resmi olmayan seçim sonuçlarını açıkladı: İmamoğlu %54,21, Yıldırım %44,99
- Gezi Davası'nın ilk duruşması bugün
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'de 4 şerit 50 gün kapatılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şeridin kapatılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde" çalışmaların yürütüleceği belirtildi.
İstanbul seçimi: Türk Lirası Dolar karşısında %1,40 değer kazandı
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Pazar günün yenilenen İstanbul seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu 800 binden fazla oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye basını ve sosyal medyada AKP'nin yenilgisinin olası nedenleri ve bundan sonra nasıl bir strateji izleyebileceği tartışılıyor.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Türk Lirası, Dolar karşısında %1,40 değer kazanarak yeni haftaya başladı.
Öte yandan Gezi Parkı protestoları davası bugün Silivri'de başlıyor. Davada 16 sanığın ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri isteniyor.